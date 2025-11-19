Poursuivi pour le vol de 5 poulets, il estime qu’un seul des poulets qu’il a vendus ne lui appartenait pas

S.O, jeune orpailleur de 27 ans domicilié à Banfora, a comparu le mardi 11 novembre 2025 devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande Instance (TGI) de Banfora pour des faits de vol de 5 poulets appartenant à F.S. Lesdits faits se sont déroulés courant 2025. A la barre, le prévenu a reconnu avoir vendu 5 poulets à raison de 2 500 F CFA l’unité. Seulement, a-t-il reconnu, les 4 poulets étaient les siens et un seul, celui qui a été retrouvé dans les mains d’un vendeur de volaille, ne lui appartenait pas. La raison d’avoir vendu ces gallinacés, S.O a avoué que les temps étaient durs et qu’il cherchait un peu d’argent pour son (…)

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com