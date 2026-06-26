PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE : L’ambassadeur MD Habib ULLAH pour impulser la coopération entre Dacca et Ouagadougou

Par
BH SIDWAYA
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Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu, le vendredi 26 juin 2026, les lettres de créance de S.E.M. MD Habib ULLAH, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh auprès du Burkina Faso, avec résidence à Tripoli (Libye).

Monsieur MD Habib ULLAH, né le 1er décembre 1971, est un haut gradé de l’Armée bangladaise. Il a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de l’armée de son pays et a participé à des missions onusiennes, notamment au Timor Oriental. Il est actuellement Ambassadeur de son pays à Tripoli.

‎La coopération entre le Burkina Faso et la République populaire du Bangladesh est à un stade embryonnaire. Elle se manifeste seulement dans le cadre multilatéral à travers les soutiens de positions et de candidatures au sein des organisations internationales.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

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