Présentation de lettres de créance: S.E.M. Oliveira Francisco Joaquim ENCOGE, le pont entre Luanda et Ouagadougou

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu ,ce 26 juin 2026 ,à Ouagadougou,les lettres de créance de S.E.M. Oliveira Francisco Joaquim ENCOGE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Angola auprès du Burkina Faso avec résidence Abidjan (Côte d’Ivoire).

L’Ambassadeur Oliveira Francisco Joaquim ENCOGE est diplomate de carrière. Né le 24 août 1961 et titulaire d’un Master en Droit international public, il a occupé de nombreux postes au Ministère des Affaires étrangères et représenté son pays dans des missions diplomatiques.

Les relations bilatérales entre la République d’Angola et le Burkina Faso sont en construction. Les deux pays entretiennent de bonnes relations dans le cadre des institutions africaines et internationales.