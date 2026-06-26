Présentation de lettres de créance:S.E.M. Patrick JABRE pour renforcer les relations entre l’Ordre de Malte et le Burkina Faso

Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, a reçu, ce 26 juin 2026, à Ouagadougou, les lettres de créance de S.E.M. Patrick JABRE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte auprès du Burkina Faso, avec résidence Ouagadougou.

Le diplomate Patrick JABRE né le 25 février 1977, est titulaire de deux Masters respectivement en Administration des Affaires, en Logistique internationale et Management et d’une Licence en génie industriel.

L’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte est une organisation humanitaire et religieuse. Les relations diplomatiques du Burkina Faso avec l’Ordre remontent à 1978.