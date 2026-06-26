Présentation de lettres de créances: S.E.M. Saad Misfer Ahmed ALMIMONI, trait d’union entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Pays des Hommes intègres

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu, ce 26 juin 2026, à Ouagadougou, les lettres de créance de S.E.M. Saad Misfer Ahmed ALMIMONI, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite auprès du Burkina Faso avec résidence Ouagadougou.

S.E.M. Saad Misfer Ahmed ALMIMONI, né le 23 septembre 1968, est un diplomate de carrière. Juriste de formation, il a intégré le Ministère saoudien des Affaires étrangères en 1992 où il a occupé de grandes responsabilités et dans les missions diplomatiques.

Le Burkina Faso et le Royaume d’Arabie Saoudite ont noué des relations diplomatiques depuis le 25 août 1965. Cette coopération se traduit par l’ouverture réciproque d’Ambassades résidentes et la signature d’accords de coopération dans différents domaines et la réalisation de grands projets à travers les institutions financières comme le Fonds saoudien de Développement (FSD) et la Banque islamique de Développement (BID).