Jeunesse, emploi et sports au sein de l’AES: le Premier ministre appelle à des actions visibles

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce vendredi 26 juin 2026 à Ouagadougou, la réunion des ministres en charge des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette rencontre, qui fait suite aux travaux des experts, s’inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route de l’an 2 de l’AES, dont le Burkina Faso assure la présidence.

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‎Dans son discours d’ouverture, le Chef du Gouvernement a salué la présence des ministres, des experts et des responsables techniques, y voyant l’expression d’une conviction commune : faire de l’AES une communauté de destin capable d’apporter des réponses concrètes aux attentes des peuples.

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‎Il a rappelé que l’Alliance des États du Sahel repose sur la solidarité, la souveraineté et la prise en main du destin commun. Selon lui, cette ambition doit se traduire par des actions fortes en faveur de la jeunesse, principale richesse des trois pays.

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‎« Notre jeunesse attend des perspectives claires, des opportunités réelles et des cadres d’engagement qui lui permettent de contribuer pleinement à l’édification de la Confédération. Il nous appartient d’y répondre par des décisions utiles, coordonnées et suivies d’effets », a-t-il déclaré.

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‎Les travaux portent sur quatre projets majeurs : les Jeux de l’AES, le Forum de la Jeunesse et du Volontariat de l’AES, le Salon confédéral de l’Emploi de l’AES et le Centre de développement de la Jeunesse et des Sports de l’AES.

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‎Pour le Premier ministre, ces initiatives doivent poser les bases d’une intégration vécue par les populations, portée par la jeunesse et incarnée dans des réalisations visibles. Il a insisté sur la nécessité de les doter d’une architecture solide, d’un calendrier réaliste et de mécanismes efficaces de mise en œuvre et de suivi.

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‎« Notre ambition commune doit être de passer des intentions aux réalisations, des annonces aux résultats et des projets aux opportunités concrètes pour nos populations », a-t-il souligné.

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‎Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, le camarade Bassolma Bazié, a également salué la dynamique engagée et appelé à transformer les orientations politiques en actions concrètes au bénéfice des populations.

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‎Les ministres en charge de la Jeunesse et des Sports du Niger et du Mali ont salué l’initiative du Burkina Faso d’accueillir cette rencontre ministérielle. Ils ont réaffirmé l’engagement de leurs pays à renforcer l’intégration, la souveraineté et la cohésion des peuples de l’espace confédéral, à travers la jeunesse, le sport et l’instruction civique.

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‎Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la consolidation de la Confédération des États du Sahel, avec l’ambition de traduire les engagements communs en réalisations tangibles au profit des peuples de l’espace AES.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

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