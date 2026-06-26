Présentation de lettres de créances: S.E.M. Simon-Clément SEROUSSI pour dynamiser l’axe Ouagadougou-Jérusalem

Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, a reçu, ce 26 juin 2026 à Ouagadougou, les lettres de créance de S.E.M. Simon-Clément SEROUSSI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État d’Israël auprès du Burkina Faso, avec résidence Abidjan (Côte d’Ivoire).

‎‎Monsieur Simon-Clement SEROUSSI est né le 28 décembre 1986 à Paris, en France. Le diplomate israélien a été, entre autres, Porte-Parole de l’Ambassade d’Israël en France et Ambassadeur Adjoint au Cameroun. Il est titulaire d’un Master en Administration publique et Relations internationales.

La coopération entre le Burkina Faso et l’État d’Israël est marquée par la signature d’un Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle assortie d’un cadre institutionnel non encore fonctionnel.