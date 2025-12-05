PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE: Monseigneur Éric SOVIGUIDI, représentant du Saint-Siège au Burkina Faso

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de Monseigneur Éric SOVIGUIDI, Nonce apostolique auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou.

Monseigneur Éric SOVIGUIDI, 54 ans, est né à Abomey au Bénin. Ordonné Prêtre le 10 octobre 1998, il est incardiné dans l’Archidiocèse de Cotonou. Titulaire d’un Doctorat en Droit canonique, il a suivi une formation à l’Académie pontificale ecclésiastique à Rome. Le nouveau Nonce apostolique auprès du Burkina Faso, à pour résidence Ouagadougou.

La coopération entre le Burkina Faso et le Vatican est satisfaisante. Depuis le début de la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle notre pays est confronté du fait des attaques terroristes, le Saint-Siège n’a de cesse de multiplier les appels et exhortations à prier pour le Burkina Faso. Le Pape François a manifesté particulièrement un grand intérêt pour notre pays, et l’a régulièrement exprimé à de nombreuses cérémonies officielles au Vatican.

