PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE : S.E.M. Bambang SUHARTO pour renforcer la coopération entre l’Indonésie et le Burkina Faso

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu, le vendredi 26 juin 2026,les lettres de créance de S.E.M. Bambang SUHARTO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Indonésie auprès du Burkina Faso, avec résidence Abuja, (Nigéria).‎

Né le 12 Avril 1966, Monsieur Bambang SUHARTO est un diplomate de carrière. Il a servi à l’Ambassade de la République d’Indonésie au Japon, en Finlande et en Ukraine.

La coopération entre le Burkina Faso et la République d’Indonésie est au stade embryonnaire et est marquée par la signature d’importants accords sur la coopération technique et commerciale. Les deux pays entretiennent d’excellentes relations et se concertent régulièrement sur des questions d’intérêt commun.

‎‎Direction de la communication de la Présidence du Faso