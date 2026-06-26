PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE : S.E.M. Selestine Gervas KAKELE pour booster la relation entre Dodoma et Ouagadougou

Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, a reçu, le vendredi 26 juin 2026, les lettres de créance de S.E.M. Selestine Gervas KAKELE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République-Unie de Tanzanie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Abuja (Nigéria).

‎Né le 22 septembre 1977, Monsieur Selestine Gervas KAKELE est titulaire d’un master en développement, d’une licence en science politique et administration publique et d’un diplôme d’études supérieures en relations internationales. Il a occupé les postes de consul général à Lubumbashi (RDC), de premier secrétaire et de ministre conseiller à l’Ambassade de la République-Unie de Tanzanie à Kinshasa (RDC).

Son Excellence M. Selestine Gervas KAKELE aura pour mission de dynamiser la coopération entre les deux pays qui se manifeste, pour le moment, dans le cadre multilatéral à travers les soutiens de positions et de candidatures au sein des organisations internationales et interafricaines.

Direction de la communication de la Présidence du Faso