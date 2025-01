Présidence de la Commission nationale de l’AES : Bassolma Bazié installé

Nommé par décret, le 9 décembre 2024, par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l’ancien ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, Bassolma Bazié, a été installé, le lundi 13 janvier 2025, dans ses fonctions de président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel.

Peu à peu, les différents organes de la Confédération des Etats du Sahel ainsi que leurs dirigeants se mettent en place. C’est ainsi que le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel au Burkina Faso, Bassolma Bazié, nommé par décret présidentiel en date du 9 décembre 2024, a officiellement pris fonction, le lundi 13 janvier 2025, à Ouagadougou. Il a été installé par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine, Anderson Dekomwin Médah, représentant le chef de l’Etat. Pour ce dernier, les attentes de la Confédération sont nombreuses, et la qualité de l’autorité promue à la présidence rassure. Il a invité le premier président de la Commission nationale de la confédération AES, à faire valoir ses compétences, à savoir manager, coordonner et analyser les défis du moment.

« La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel est une institution hautement stratégique aux attentes nombreuses. Nous mesurons la complexité de la mission, mais vous avez les capacités de faire démarrer cette institution », a indiqué le capitaine Médah tout en rassurant de l’accompagnement de la présidence du Faso notamment le chef de l’Etat en personne. C’est à la suite de ces mots d’encouragement et de soutien que l’officier militaire a procédé au cérémonial d’installation sous les ovations et les cris de joie des acteurs de la veille citoyenne (les Wayiyans » fortement mobilisés pour être témoins de l’évènement. Après son installation en tant que tout premier président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié a rappelé dans un premier temps les conditions dans lesquelles l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a été créée non sans oublier de saluer les hautes luttes d’indépendance et de libération de l’Afrique menée par des leaders africains des années 1960. Il a également manifesté un sentiment de fierté et de « responsabilité en prenant le poste ». Selon lui, les petits plats se mettent progressivement dans les grands, et « bientôt l’Afrique verra sa totale liberté ». Il a promis de travailler à la sensibilisation des peuples et au travail bien fait afin de consolider les acquis de l’AES.

Contrer les impérialistes et leurs valets locaux

« Les masses laborieuses sont actuellement mobilisées pour l’AES, notamment avec le retrait de ces pays de la CEDEAO. Nous allons travailler avec engagement et détermination pour relever les défis, qui sont multidimensionnels et repartis entre la pression économique et sociale et les incursions terroristes qui occasionnent des migrations des populations », a-t-il dit. Et d’ajouter que pour une Afrique libre, unie, pacifiée et indépendante, « il faut travailler en synergie d’actions afin de barrer la route aux manœuvres des puissances impérialistes et leurs valets locaux ». Et préciser que la mission se résume conforment aux textes de l’AES à des stratégies en lien avec à la Défense et la sécurité, puis la diplomatie et le développement. En rappel, c’est le 6 novembre 2024 que la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel a été créée par décret. Elle est directement rattachée à la présidence du Faso et placée sous l’autorité du chef de l’Etat.

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, selon les statuts de l’AES est un organe national de coordination et de suivi des activités relatives à la Confédération des Etats du Sahel. Elle est la structure technique chargée d’assister le président du Faso dans le processus de structuration et de fonctionnement de la Confédération des Etats du Sahel. A ce titre, elle est chargée, entre autres, de suivre la mise en œuvre des décisions du collège des chefs d’Etat et des sessions confédérales des Conseils des ministres, de préparer les réunions du collège des chefs d’Etat, les sessions confédérales des Conseils des ministres et les réunions des hauts fonctionnaires préparatoires des instances de la Confédération des Etats du Sahel, d’établir au niveau national, le programme annuel d’activités et de suivre et coordonner son exécution, de conduire des réflexions prospectives sur l’évolution de la Confédération des Etats du Sahel. La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel est également chargée de proposer des mesures et actions à entreprendre en vue de la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel, de contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication en collaboration avec les structures nationales et confédérales compétentes, de promouvoir la sensibilisation des populations sur les objectifs de la Confédération des Etats du Sahel, etc.

Wanlé Gérard COULIBALY