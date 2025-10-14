Programme national de volontariat au Burkina Faso: les volontaires réhabilitent les routes de l’arrondissement 9

Le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a lancé les travaux communautaires de réparation des routes dans l’arrondissement 9, dimanche 12 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) continue de dérouler ses activités dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). En effet, les volontaires, à travers la technique japonaise pour l’entretien des routes dénommées « DO-NOU », ont réhabilité les voies à l’aide de sacs remplis de terre compactée, dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou.

La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, dimanche 12 octobre 2025, en présence de la présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement 9, Jocelyne Traoré. Cette initiative vient prolonger l’opération « Coup de balai volontaire » entamée deux jours plus tôt dans d’autres arrondissements de la capitale, selon Djourmité Nestor Noufé Noufé. Elle vise, à ses dires, à encourager la participation citoyenne dans la gestion du cadre de vie. « Il ne faut pas tout attendre des autorités.

Le développement commence par nous-mêmes. A travers ces actions, les volontaires transfèrent leurs compétences aux populations qui prendront la relève pour pérenniser les acquis », a-t-il indiqué. Pour le directeur général du GIP-PNVB, ces initiatives traduisent en actes concrets l’esprit d’engagement patriotique prôné par les JEPPC, en favorisant la cohésion sociale et la responsabilisation communautaire. La présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement 9 a salué la pertinence du projet et l’engagement du GIP-PNVB.

« Cette action vient à point nommé et répond à un besoin concret. Nous remercions le GIP-PNVB pour cet appui et invitons les habitants à poursuivre cette belle dynamique pour le bien-être collectif », a-t-elle déclaré. L’opération « Coup de balai volontaire » s’étend sur l’ensemble du territoire national et mobilise plus de 2 500 volontaires, dont 450 dans la région du Kadiogo. Les volontaires entendent poursuivre leur mission dans d’autres communes du Burkina Faso, avec le même esprit de solidarité et de citoyenneté actives.

En plus des actions d’assainissement dans les arrondissements 1 et 3, cette phase marque une diversification des activités à travers l’entretien et la réparation des voies urbaines. La technique du « DO-NOU », déjà expérimentée dans plusieurs pays africains, offre une solution économique et durable pour l’entretien des routes communautaires, souvent dégradées en saison pluvieuse. Elle favorise également l’implication directe des citoyens dans l’amélioration des infrastructures locales.

Gustave KONATE

(Collaborateur)