Reboisement 2025: l’ONEA met en terre 1 000 plants

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a organisé une journée de reboisement sur le thème :

« Reboisement ONEA 2025, agissons ensemble contre le changement climatique », samedi 30 août 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans la dynamique de lutter contre les effets du changement climatique et de promouvoir un cadre de vie plus sain pour les populations. A cet effet, l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a organisé une journée de reboisement sur le thème : « Reboisement ONEA 2025, agissons ensemble contre le changement climatique », samedi 30 août 2025, à Ouagadougou. Le secrétaire général de l’ONEA, Blaise Djiguemdé, a rappelé que le thème retenu traduit l’engagement de l’institution à promouvoir une mobilisation collective et durable en faveur de l’environnement.

« Cette campagne de reboisement ne se limite pas seulement à planter des arbres mais vise à reverdir nos villes et renforcer la résilience de nos territoires face au dérèglement climatique », a-t-il déclaré. M. Djiguemdé a fait savoir que le changement climatique a des conséquences directes sur l’approvisionnement en eau potable. Il a indiqué que l’ONEA a adopté une stratégie d’atténuation des effets du changement climatique qui intègre des mesures concrètes telles que les reboisements. Le secrétaire général de l’ONEA a ajouté que l’Office a lancé un projet sur le tronçon Tanghin-Dassouri-Pabré, prévoyant la mise en terre de 1 000 plants de khaya senegalensis. Selon lui, c’est une espèce locale noble et adaptée qui est plantée sur cinq kilomètres, en double alignement. « En tant qu’entreprise qui assure le service public de l’eau et de l’assainissement, nous ne pouvions pas rester les bras croisés », a-t-il affirmé.

Renforcer le couvert végétal

Blaise Djiguemdé a également expliqué que cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la bataille pour le renforcement du couvert végétal. Pour le président du comité d’organisation, Adama Sanou, la voie de contournement qui joue un rôle stratégique dans l’accessibilité et la fluidité de la circulation aux grands porteurs, mérite d’être protégée et embellie.

M. Sanou a signifié qu’en reboisant ses abords, l’ONEA contribue à réduire l’érosion des sols, créer des zones tampons naturelles contre les inondations, améliorer le cadre de vie des riverains et usagers, renforcer la conscience écologique au sein des communautés.

« Ce geste symbolique que nous posons aujourd’hui est bien plus qu’un simple acte de plantation. Il incarne notre engagement collectif envers la préservation de notre environnement, la résilience climatique et le développement durable de nos infrastructures hydrauliques », a-t-il déclaré. Adama Sanou a invité les agents de l’ONEA à être des gardiens de la verdure, tout en les exhortant à concevoir des plans de reboisement qui intègrent des espèces adaptées au climat de Ouagadougou et aux contraintes d’exploitation des voies.

Quant à l’agent à la direction des ressources humaines de l’ONEA, Yakouba Yabao, il a appelé la population à aider à entretenir les plants et à épouser l’idée de l’Initiative présidentielle en plantant le maximum d’arbres.

Boukary BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)