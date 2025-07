Le nouveau gouverneur de la région de Nando, président de la délégation spéciale régionale, Adama Jean Yves Béré, a officiellement pris fonction, le vendredi 18 juillet 2025 à Koudougou. La cérémonie d’installation a été présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo

Après plusieurs mois d’intérim, Adama Jean Yves Béré préside désormais aux destinées de la région de Nando et de la délégation spéciale régionale. La cérémonie de son installation

présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a eu lieu, le vendredi 18 juillet 2025, à Koudougou. Le ministre d’Etat a indiqué que le nouveau gouverneur hérite d’une région aux potentialités immenses

sur lesquelles, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré fonde beaucoup d’espoir pour booster le développement économique et social du pays.

« Vous garderez votre curseur pointé sur l’atteinte des objectifs déclinés par le président du Faso dans le plan d’action pour la stabilisation et le développement », a-t-il confié avant de rappeler les obligations du chef de région à savoir, entre autres : assurer la représentation de l’Etat, assurer la mise en œuvre des politiques et programmes de l’Etat, coordonner

les activités des services déconcentrés et de faire respecter les libertés et l’ordre public.

Pour relever ces défis, le ministre a lancé un appel aux autorités coutumières et religieuses, aux forces vives de la région pour un engagement sans faille aux côtés du gouverneur. Prenant la parole, Adama Jean Yves Béré a exprimé sa gratitude au patron de

l’administration territoriale et de la mobilité qui lui a fait confiance et s’est engagé à travailler à la mériter avec l’aide de tous. « Je donnerai le meilleur de moimême pour apporter ma modeste contribution au développement de Nando », a-t-il dit.

L’administrateur civil a salué le travail abattu par ses prédécesseurs et le président par

intérim de la délégation spéciale régionale, Judicaël Kafando à la tête de la région de Nando. M. Béré a invité les populations à faire bloc derrière les Forces de défense et

de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour l’amélioration de la situation sécuritaire.

Beyon Romain NEBIE