Réhabilitation du théâtre populaire Désiré Bonongo et de l’aménagement de ses abords: le concours d’architecture lancé

PROJET DE REHABILITATION DU THEATRE POPULAIRE DÉSIRÉ BONONGO (Centre de Développement Chorégraphique-CDC LA TERMITIERE) ET DE L’AMENAGEMENT DE SES ABORDS.

CONTEXTE DU PROJET

La Primature et l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo lancent un concours d’architecture en vue du choix sur projet, d’un cabinet d’architecture ou d’un groupement d’architectes chargé de la maîtrise d’œuvre (mission complète d’architecture et d’ingénierie) pour la réhabilitation de la Grande termitière (le Théâtre populaire) et de sa zone environnante dans le quartier Samandin.

L’organisation du concours d’architecture s’inscrit dans la vision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et du Coordonnateur national de l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo en vue de promouvoir la collaboration entre Faso Mêbo et le secteur privé.

C’est ainsi que les présents termes de références ont été élaborés pour l’organisation du concours d’architecture.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU CONCOURS

Le Théâtre populaire érigé sur 2,71 ha en 1986 sous la période de la Révolution de feu Isidore Noël Thomas SANKARA a pour mission d’entreprendre des activités consacrées au développement de l’art chorégraphique. Il favorise l’essor de la création artistique dans le domaine de la danse à travers la création, la formation, la recherche, la diffusion et l’échange.

Aujourd’hui, ce lieu légendaire a perdu de son attrait et sa fonction principale s’est détériorée au fil des années, en grande partie en raison d’un manque de médiatisation, le rendant peu connu des nouvelles générations après le père de la Révolution d’août 83. L’objectif est donc de redonner vie à cet endroit en procédant à sa restauration et en aménageant les environs. En sus, sa réhabilitation aidera à répondre au besoin de salles de spectacles et de cadres de rencontres de plus en plus grandissant dans la capitale.

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet sera réalisé dans la commune de Ouagadougou, province du Kadiogo, sur un terrain de 11,07 ha.

Il s’agit notamment de :

restaurer l’amphithéâtre à ciel ouvert sis au sein de la termitière ;

proposer des aménagements paysagers qui répondent aux besoins fonctionnels du centre (danse, théâtre, poésie, dessin, etc…) ;

proposer un aménagement paysager de l’environnement immédiat en vue de rendre le centre plus attractif ;

créer un centre d’intérêt autour de l’édifice à travers des aires de jeux, des aménagements sportifs, des pistes de randonnée, des aires de parkings, etc.

La recherche architecturale devra prendre en compte une architecture parfaitement fonctionnelle, soutenable structurellement et financièrement, et facile à entretenir.

D’une manière générale, l’aménagement devra tenir compte de :

l’expression de l’identité culturelle du site, alliant tradition, modernité et esthétique ;

du choix des matériaux locaux et recyclés ;

du coût du projet et de son mode d’entretien.

Il est demandé aux participants de proposer un programme architectural bien structuré tenant compte des multiples points cités ci-dessus.

D’une manière générale, le développement architectural devra traduire, quelles que soient les formes, le mariage entre la fonction et l’esthétique, l’équilibre entre la structure et le coût (investissement et entretien) ainsi que les exigences de prise en compte du changement climatique.

Aussi, il est demandé aux concepteurs un effort particulier pour ce qui concerne :

l’authenticité conceptuelle du projet ;

l’aménagement des espaces bâtis et non bâtis ;

le choix des matériaux et leur mode d’agencement pour une meilleure efficience en énergie, isolation thermique et phonique et leur intégration au paysage (une attention particulière sera faite sur le choix des matériaux et de leur mise en œuvre) ;

l’insertion au site par l’utilisation des éléments naturels (énergie solaire, éclairage et ventilation naturels) ;

le contrôle des accès ;

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, l’évacuation en cas de panique et les dispositifs de lutte contre l’incendie.

La conception dans son ensemble doit être harmonieuse et intégrée au site et à son environnement.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

ARTICLE 1 : CONCOURS A UN SEUL DEGRE

Les candidats sont soumis à une unique épreuve ; les projets seront examinés, analysés et classés par un jury. Seul le projet classé en première position sera retenu pour sa réalisation.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Peut participer à ce concours, tout architecte burkinabè âgé de 35 ans au plus à la date du 31 décembre 2025.

NB : Ce concours est réservé uniquement aux jeunes architectes burkinabè, qu’ils soient architectes accomplis ou architectes stagiaires.

Les candidatures par collectifs d’architectes sont autorisées. Mais il ne doit y avoir plus de quatre (04) personnes dans les regroupements. Et dans tout regroupement, au moins un membre doit être inscrit à l’OAB en tant qu’architecte ou architecte stagiaire.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU CONCOURS ET VISITE DE SITE

Les inscriptions sont à envoyer sous forme de courriel à l’adresse électronique (boîte mail) de Faso Mêbo : fasomebo@presidence.bf du lundi 04 Août au lundi 11 Août 2025.

Les visites du site sont prévues aux dates suivantes :

1ère visite : Mercredi 13 Août 2025 ;

2e visite : Jeudi 14 Août 2025.

Le départ aura lieu devant les locaux de WATAM KAIZER de Gounghin à 09 heures 00 minutes précises.

NB : Les pièces à joindre à l’inscription sont les suivantes :

une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal de 200 francs CFA adressée à monsieur le Coordonnateur National de l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo;

une photocopie légalisée du diplôme d’architecte ;

un extrait d’acte de naissance ou une photocopie légalisée de l’acte de naissance ;

une photocopie légalisée de la CNIB ;

un certificat de nationalité burkinabè ;

un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ;

un document attestant de l’inscription à l’OAB en qualité d’architecte stagiaire et être à jour des cotisations ;

un certificat de résidence ;

ARTICLE 4 : CLÔTURE DU CONCOURS

Les projets devront parvenir au siège de Faso Mêbo au plus tard le 15 septembre 2025 à 16h 00mn, heure limite sur un support numérique (clé USB).

Les dossiers seront réceptionnés contre décharge visée et remis par le secrétariat de Faso Mêbo aux participants. La décharge mentionne uniquement l’intitulé du concours et la mention « À DEPOSE ». Le nom du participant ne doit pas figurer sur la décharge par principe d’anonymat.

Aucune mention ou annotation ne sera apposée sur les plis par le réceptionniste au dépôt. Aucun registre, ni document, ni liste de présence ou de dépôt ne doit être signé par le participant lors de son dépôt. Les plis déposés ne devront comporter aucune mention distinctive. Les plis sont transmis au jury tel quel sans annotation ni mention.

ARTICLE 5 : DESIGNATION DU JURY

Les projets seront soumis à l’appréciation d’un jury constitué de (05) membres, et composé ainsi qu’il suit :

le coordonnateur national de IPFM ;

le coordonnateur technique de IPFM ;

un (01) membre du ministère de l’urbanisme ;

deux (02) architectes IPFM ;

Un représentant du Ministère en charge de la culture ;

Une personne ressource issue du secteur privé de la culture ;

Un représentant de la Commune de Ouagadougou ;

un (01) ingénieur génie-civil IPFM.

NB : Aucun membre du jury ne peut être candidat au concours, ni directement, ni indirectement.

ARTICLE 6 : CRITERES DE JUGEMENT

Les projets seront examinés suivant les critères ci-dessous :

la pertinence du programme architectural (Développement de l’identité visuelle caractéristique du Burkina Faso ; Lisibilité, pertinence et originalité du parti architectural ; Esthétique : harmonie et expression des formes volumétriques). (20 pts) ; la fonctionnalité (Occupation du site et respect des liens forts et faibles entre les espaces intérieurs (dans les bâtiments) et extérieurs (entre les bâtiments ou les espaces extérieurs) ; Respect des normes : aération naturelle, éclairage naturel, normes de passage ; Hiérarchisation et dimensionnement des circulations horizontales et verticales, accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), ergonomie, normes de sécurité incendie, normes d’évacuation en cas de sinistre (10 pts) ; la pertinence du choix des matériaux (Solutions passives : choix des matériaux appropriés, éclairage et ventilation naturels), (15pts) ; la faisabilité architecturale, technique et coûts de réalisation (Réalisme et facilité de mise en œuvre des solutions techniques proposées ; Adéquation du coût du projet avec les solutions techniques proposées (35 pts) ;

le respect de l’environnement et durabilité du projet (Bâtiment bioclimatique : la conception doit réduire les besoins en énergie pour la climatisation et l’éclairage) ; solutions actives (énergies renouvelables), contribuant à la durabilité du projet (10pts) ;

le rendu et qualité graphique (lisibilité, respect de représentation graphique et bonne présentation des documents (ordonnancement des éléments graphiques) (10 pts).

ARTICLE 7 : PRIMES

Le total des points obtenus par chaque projet sera le cumul des notes décernées. Les projets seront ensuite classés par ordre décroissant de points.

premier prix : deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA,

deuxième prix : un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA,

troisième prix : cinq cent mille (500.000) francs CFA.

ARTICLE 8 : MISSIONS

Le lauréat sera chargé d’une mission d’étude architecturale, de suivi architectural des travaux et d’élaboration des spécifications techniques des dossiers d’appel à concurrence pour la réalisation du projet. Le lauréat et Faso Mêbo travailleront en étroite collaboration pour une meilleure coordination des travaux.

ARTICLE 9 : SUITE À DONNER AU CONCOURS

Faso Mêbo se réserve le droit de ne pas donner suite au présent concours.

ARTICLE 10 : DROIT D’AUTEUR – PROPRIETE ARTISTIQUE

Faso Mêbo conserve l’entière et la pleine propriété des documents des projets reçus, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires sur la propriété littéraire et artistique des Maîtres d’œuvre.

ARTICLE 11 : DOCUMENTS EXIGIBLES À PRODUIRE PAR LE CANDIDAT AU

CONCOURS

Sur la base des éléments du programme architectural établi par les candidats, ces derniers fourniront chacune des pièces suivantes :

Pièces graphiques :

une (01) planche de présentation au format A0 en PDF sur laquelle ils devront présenter les éléments ci-dessous (à une échelle de son choix mais permettant de comprendre le projet) ;

les schémas de principe de mise en œuvre avec une description des matériaux ne dépassant pas 500 mots ;

une présentation sommaire du parti architectural et une évaluation sommaire du coût du projet sur le même support A0

Le plan masse avec une légende,

Le plan aménagé (renseigner les superficies utiles) avec une légende,

Les coupes, façades, détails, des perspectives diverses,

Le document graphique A0 sera anonyme. Aucun signe distinctif ne devra y figurer,

Le fichier PDF devra être anonyme.

Pièces écrites :

un mémoire à caractère descriptif, et justificatif (05 pages maximum) ;

une évaluation sommaire du projet ; une estimation détaillée des honoraires pour une mission complète d’architecture ;

un exemplaire des fichiers numériques modifiables, Excel, DWG, ArchiCAD, sur support informatique (clé USB).

ARTICLE 12 : PRESENTATION

Tous les documents requis, comprenant les éléments graphiques, les fichiers numériques, la présentation animée (vidéo ou PowerPoint) ainsi que les pièces écrites, devront être rassemblés dans un seul dossier compressé, puis enregistrés sur une clé USB. Cette clé USB sera placée dans une enveloppe neutre, sans aucune marque distinctive. Par ailleurs, chaque candidat devra imprimer une vue de son projet sur une feuille graphique au format A3. Cette vue doit impérativement figurer sur l’une des planches du dossier. Au verso de cette feuille, le candidat indiquera son nom, prénom et adresse. La feuille sera ensuite pliée en deux et insérée dans une enveloppe scellée, portant uniquement la mention « à n’ouvrir qu’en séance de délibération ». Aucun nom ou signe permettant d’identifier le candidat ne doit apparaître sur cette enveloppe. Enfin, les deux enveloppes (celle contenant la clé USB et celle contenant la feuille A3) seront remises au secrétariat de Faso Mêbo contre accusé de réception.

ARTICLE 13 : CRITERES D’ELIMINATIONS

Tout projet dont l’anonymat ne sera pas respecté (l’identité du candidat ou tout autre signe distinctif flagrant et perceptible ne doit figurer sur l’enveloppe ni sur les planches) sera éliminé.

ARTICLE 14 : PUBLICATION DES PROJETS

Les trois (03) projets lauréats seront publiés sur la page officielle de la Primature du Burkina Faso.

ARTICLE 15 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires sur les termes de référence du concours peuvent formuler leur requête par mail : fasomebo@presidence.bf

Aucune demande d’information parvenue deux (02) jours avant la date limite de dépôt des projets ne sera prise en compte.