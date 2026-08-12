Renforcement de l’axe Ouagadougou-Bujumbura : le ministre des Affaires étrangères chez le Président Ndayishimiyé

Présent dans la capitale burundaise dans le cadre de la première Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi, le ministre des Affaires étrangères a été reçu, ce 12 août, par le Président de la République du Burundi, Président en exercice de l’Union africaine.

Cette audience a permis au chef de la diplomatie burkinabè, de saluer la pertinence de l’orientation conjointe donnée par Evariste Ndayishimiyé et le camarade Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré, pour donner un nouvel élan à la coopération entre leurs pays, une orientation qui se concrétise aujourd’hui par la tenue effective de la toute première Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi.

« J’ai également transmis un message d’amitié et de fraternité du Président du Faso au Président de la République du Burundi qui m’a en retour chargé de réitérer ses remerciements au Camarade Président du Faso pour le séjour fructueux qu’il a effectué à Ouagadougou en avril dernier, précise le ministre des Affaires étrangères à l’issue de l’audience. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a d’ailleurs salué la bonne démarche du Président burundais, le tout premier Président en exercice de l’Union africaine qui a fait le déplacement sur le terrain, pour s’enquérir des préoccupations et de la situation réelle dans les pays de la Confédération des Etats du Sahel.

« C’est un geste fort, un signal symbolique qui nous a vraiment touché et il était de bon ton pour nous de lui réitérer notre gratitude pour ce signal qu’il a donné et pour ce message qu’il adresse à ses pairs de l’Union africaine sur la situation au Sahel », explique le ministre Karamoko Jean Marie Traoré. Cette audience a également été un cadre privilégié pour le ministre des Affaires étrangères et sa délégation, de recueillir les conseils et les orientations du Président Ndayishimiyé sur la suite à donner pour une concrétisation des accords qui seront signés à l’occasion de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi.

Bien avant le palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères burkinabè s’est rendu au ministère en charge des Affaires étrangères du Burundi , à la rencontre de son homologue Edouard Bizimana. Là aussi, les échanges ont porté sur la nécessité d’un renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République du Burundi, conformément à la volonté et à la vision de leurs Présidents respectifs. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a saisi l’occasion pour traduire sa reconnaissance à l’équipe du département des Affaires étrangères du Burundi pour la diligence avec laquelle elle a su organiser l’évènement qui réunit les délégations des deux pays à Bujumbura.

Il a rassuré son homologue burundais de l’engagement du ministère des Affaires étrangères burkinabè, à œuvrer pour donner du contenu à la coopération entre les deux pays, et en faire un modèle de coopération sud-sud, avec des bases plus solides, plus sincères, plus valorisantes et plus humanistes. La rencontre ministérielle consacrée à la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux pays est prévue pour ce 13 août 2026 dans la capitale burundaise.

DCRP/MAE