Rentrée administrative dans le secteur éducatif: le ministre Boubakar Savadogo encourage les acteurs

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a effectué une visite dans des établissements à l’occasion de la rentrée administrative, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Lundi 15 septembre 2025 marque la rentrée administrative dans le secteur de

l’éducation. A cette occasion, le ministre de l’Enseignement secondaire,

de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a rendu visite aux personnels administratifs du lycée mixte de Gounghin et collège Notre Dame de Kologh-Naba. Il a déclaré que cette visite lui permet de faire l’état des lieux dans les éta-blissements.

« Il vise aussi à s’imprégner de leur niveau de préparation et aussi de leur donner un certain nombre de messages », a-t-il poursuivi. A ce propos, le ministre Savadogo a confié que l’objectif du département est que tout enfant qui entre dans le système éducatif du Bur-kina puisse s’insérer facilement dans le marché du travail, sans que ce ne soit une obligation pour lui de poursuivre de très longues études. Il a également souligné que l’un des défis majeurs de l’éducation est la professionnalisation des filières. Le ministre chargé de l’Enseignement secondaire a ajouté qu’il souhaiterait que l’enseignement scientifique prenne le pas sur l’enseignement généra-liste.

« On ne peut pas construire un pays qui a des ambitions d’industrialisation avec beaucoup de filières qui ne sont pas dans cet axe-là », a-t-il relevé. Boubakar Savadogo a confié qu’en plus des filières littéraires, l’école doit préparer les gens à pouvoir aller vers des professions scientifiques, des professions qui permettent de développer le potentiel primaire du pays.

Faire preuve de rigueur

Aussi le ministre chargé de la Formation professionnelle a affirmé que dès juillet 2026, l’immersion patriotique obligatoire va concerner les candidats admis aux BEPC, au CAP et au BEP tandis que les candidats aux BAC effectueront leur immersion obligatoire en août. Il a par ailleurs, invité l’ensemble du personnel scolaire à faire preuve de patience et de soutien envers les élèves. « Je vous exhorte également à faire preuve de plus de rigueur sur la qualité de l’enseignement que vous dispensez », a insisté Boubakar Savadogo.

Le proviseur du lycée mixte de Gounghin, Lonssani Dembélé, a affirmé qu’ils sont suffi-samment prêts pour accueillir les élèves et à relever les défis de la rentrée scolaire. Il s’est réjoui de l’innovation majeure qui concerne l’intégration des métiers à l’enseignement. Le proviseur a lancé un appel à la discipline aux élèves pour le bon déroulement de la rentrée scolaire. La directrice du collège Notre Dame de Kologh-Naba, sœur Edith Sawadogo, a soutenu que l’intégration des filières professionnelles va permettre de réduire le chômage surtout celui des jeunes filles.

La directrice a plaidé auprès du ministre chargé de l’Enseignement secondaire, pour le bitumage de la voie qui mène au collège dans le but de garantir davantage une meilleure sécurité aux élèves. Elle a aussi invité les élèves au respect des règles pour le bon déroulement de l’année scolaire.

Abdoulaye BALBONE

Bénédicte KAM

(Stagiaire)