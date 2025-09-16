Semaine de soutien psycho-social et spirituel: de l’accompagnement pour des veuves et orphelins des FDS

Le Commandement militaire du camp Naaba Koom 2 a lancé les activités de la IIe édition de la Semaine de soutien psycho-social et spirituel au profit des veuves et orphelins des militaires décédés, des blessés et des portés disparus en opération, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le soutien psycho-social et spirituel aux familles des militaires est une dimension essentielle dans la vie des armées. Ce type d’accompagnement vise à renforcer la résilience, la cohésion et le bien-être moral des familles, conjointes et enfants des héros ainsi que des blessés en opération. C’est à cet effet que le commandement militaire du camp Naaba Koom 2 organise la Semaine de soutien psycho-social et spirituel pour les veuves et orphelins des militaires décédés, des blessés et des portés disparus en opération.

La cérémonie du lancement des activités a eu lieu, lundi 15 septembre 2025, à Ouaga-dougou, sous la présidence du Chef d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo. 144 familles ont reçu des kits scolaires complets, des vélos,

des bourses scolaires de 200 000 F CFA. En plus de cela, les familles concernées ont bénéficié de vivres composés de riz, d’huile et autres produits. Le commandant de la Garde républicaine, Souleymane Zango, a salué la tenue de la présente semaine. Selon lui, elle va permettre de tenir des séances de prières pour le retour de la paix au Burkina Faso.

« Votre souffrance ne vous rend pas faibles mais elle vous rend humains. C’est en parlant, partageant et en accueillant votre fragilité que vous devenez plus forts et le commandement est à vos côtés pour vous soutenir dans vos victoires et moments de doutes », a-t-il lancé aux soldats. Aux enfants et épouses des héros nationaux, le commandant Zango s’est dit honoré de leur présence. Il a également confié qu’ils portent en eux la mémoire vivante de ceux qui se sont battus pour le pays des Hommes intègres au prix de leur vie.

Par ailleurs, il a remercié tous ceux qui ont contribué afin que cette semaine soit une réalité. Quant à la représentante des enfants, Nafisétou Guira, elle s’est réjouie de l’élan de solidarité manifesté à leur endroit. Ainsi, elle a témoigné sa reconnaissance à Dieu pour sa grandeur, amour, bonté et sa fidélité envers eux. « Nous disons un grand merci au commandement militaire de Naaba Koom 2 et son personnel pour cette initiative »,

a-t-elle ajouté.

Pour le Chef d’Etat-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, l’évènement est un moment pour l’Armée de témoigner sa solidarité et rappeler aux familles concernées qu’elles ne sont pas seules. « Notre soutien à votre endroit est un devoir moral, social et institutionnel. Vous portez les séquelles des sacrifices consentis pour la défense de la Nation. Pour ce faire, l’institution militaire vous doit un accompagnement globale durable empreint de dignité. Nous voulons vous offrir un espace où vous pouvez expri-mer vos préoccupations », a-t-il expliqué.

Evariste YODA