Rétro 2023 – coopération bilatérale : une diplomatie diversifiée basée sur le respect mutuel

L’année 2023 a été particulièrement riche en termes de coopération pour la diplomatie burkinabè. Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a mis en pratique la vision du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, de diversifier les partenaires du Burkina Faso et ce, sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant empreint de respect mutuel. Ainsi, des relations diplomatiques ont été établies avec plusieurs pays comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la Corée du Nord, la République islamique d’Iran, la République de Serbie, la République bolivarienne du Venezuela… Retour sur ces moments forts de la diplomatie burkinabè.

Après son investiture, le 21 octobre 2022 en qualité de président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a décliné sa vision sur le plan diplomatique. Se fixant comme priorités, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité territoriale, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l’Etat et l’amélioration de la gouvernance et enfin, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, le chef de l’Etat a décidé de bâtir sa politique extérieure sur la diversification des partenaires avec pour maitre-mot, un partenariat gagnant-gagnant empreint de respect mutuel en vue de relever les défis. A la lumière de ces priorités, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba, a pris son bâton de pèlerin à la conquête de nouveaux partenariats. Ainsi en 2023, le Burkina a réussi à établir de nouvelles relations diplomatiques avec plusieurs pays dont la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la Corée du Nord, la République islamique d’Iran, la République de Serbie et la République bolivarienne du Venezuela.

Le réchauffement des relations diplomatiques avec la Fédération de Russie s’est matérialisé par la réouverture de l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina, le 28 décembre 2023, après sa fermeture en 1992. En sus de l’ouverture de la représentation diplomatique, les deux pays ont décidé de coopérer dans plusieurs domaines, notamment la sécurité et la défense, l’humanitaire, l’énergie, le nucléaire, la culture, etc. En effet, en novembre 2023, le ministre russe en charge de la défense, le général Sergueï Choïgou et son homologue burkinabè, le général Kassoum Coulibaly sont convenus à Moscou de renforcer les liens entre leurs pays dans le domaine de la défense. Dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, de l’armement russe a déjà été livré au pays des Hommes intègres. Dans le secteur de l’énergie, le Burkina et la Société nationale pour l’énergie atomique “Rosatom” ont signé, le 13 octobre 2023 à Moscou, un mémorandum d’entente pour la construction d’une centrale nucléaire. Sur le plan de l’aide humanitaire, les autorités russes ont assuré que 25 000 tonnes de blé sont en train d’être acheminées au Burkina.

Huit accords signés avec l’Iran

Outre la Russie, le Burkina entend renforcer ses relations de coopération avec la République populaire de Chine. Reçu en mai 2023 par la ministre en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, Lu Shan, a assuré que son pays reste dans la dynamique de soutenir le peuple burkinabè. « Nous sommes disposés à raffermir la confiance mutuelle du point de vue politique, mais aussi à développer une coopération pragmatique avec les autorités burkinabè », a-t-il indiqué. A l’occasion, la ministre Rouamba a salué le renforcement de la coopération militaire entre le pays des Hommes intègres et l’Empire du milieu à travers l’acquisition de logistique et équipements militaires. Le Burkina a aussi décidé de la reprise des relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée du Nord, suspendues officiellement depuis 2017. La décision a été prise en Conseil des ministres et cette reprise des relations diplomatiques permettra à ce pays d’Asie de l’Est et au Burkina d’entretenir une coopération bilatérale dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité, à travers l’octroi à notre pays d’équipements et de matériels militaires, les secteurs des mines, de la santé, de l’agriculture et de la recherche, a déclaré, la cheffe de la diplomatie burkinabè, Olivia Rouamba. Dans la même veine, le Burkina a décidé de consolider sa coopération avec la République islamique d’Iran.

A cet effet, une commission mixte de coopération s’est tenue, du lundi 02 au jeudi 05 octobre 2023, dans la capitale burkinabè. Au cours de cette première session, les experts des deux pays ont accordé leurs violons sur huit accords. Il s’agit d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la protection de l’environnement et des ressources naturelles, un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération énergétique et minière, un mémorandum d’entente dans le domaine de l’urbanisme et de la construction, un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale, d’un accord de coopération en matière de développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, un accord de coopération scientifique et technique dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, d’un protocole d’accord de coopération en matière de formation professionnelle, d’emploi et de développement de l’entrepreneuriat et un protocole d’accord dans le domaine de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle.

Des experts burkinabè attendus en Serbie

A l’instar de ces trois pays, la République de Serbie et la République bolivarienne du Venezuela ont également choisi de tisser des relations de coopération avec le Burkina. Au cours de la 78ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies qui s’est tenue à New York en septembre 2023 sur le thème : « Paix, prospérité, progrès et durabilité », la ministre en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, en marge de l’AG a reçu, le lundi 18 septembre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères de la République de Serbie, Ivica Daviç. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines de l’agriculture, la sécurité et l’industrie. Le ministre Serbe a exprimé sa disponibilité à œuvrer pour dynamiser la coopération dans divers domaines.

Dans cette perspective, il a invité la ministre Rouamba à visiter son pays en compagnie d’experts burkinabè. Il a également émis le souhait de voir les relations se renforcer entre la Chambre de commerce et d’industrie de la Serbie et celle du Burkina. Sur invitation du gouvernement vénézuélien, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a effectué, du 9 au 15 mai 2023, une visite d’amitié et de travail à Caracas, au Venezuela. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération qui lient le Burkina Faso à la République bolivarienne du Venezuela, conformément au mémorandum d’entente relatif à l’établissement d’un mécanisme de consultation entre le Burkina Faso et la République bolivarienne du Venezuela, signé à New York, le 22 janvier 2010. Les échanges entre le chef du gouvernement burkinabè et les autorités vénézuéliennes ont porté sur la situation interne de chacun des deux pays et sur des questions bilatérales, régionales et internationales. Les deux pays sont convenus de redynamiser la coopération, notamment dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la sécurité des citoyens, des mines, du pétrole, de la culture, du transport aérien, de la communication et de l’information, des questions électorales, des droits de l’homme, et de tous les secteurs d’intérêt partagé.

Abdoulaye BALBONE