Santé animale: la première unité de médicaments vétérinaires dans 18 mois

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a posé la première pierre de la première unité de production des médicaments vétérinaires du Burkina Faso, le vendredi 23 mai 2025 à Samandéni. D’un coût de plus de 21 milliards F CFA, les premiers produits de cette unité sont attendus dans 18 mois.

Fa dépendance totale du Burkina Faso en produits vétérinaires sera bientôt un vieux souvenir et les acteurs de l’élevage n’auront plus de soucis à se faire pour les produits vétérinaires. En effet, dans le cadre de l’offensive agro-pastoral et halieutique 2023-2025, le gouvernement s’est engagé à construire la toute première unité de production de médicaments vétérinaires au pays des Hommes intègres. Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, au nom du chef de

l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé la première pierre de cette usine, le vendredi 23 mai 2025 à Samandéni, dans la commune rurale de Bama.

Dans 18 mois, cette usine d’un coût de plus de 21 milliards F CFA, va sortir ses premiers produits vétérinaires au bonheur des éleveurs. « A terme, l’unité va produire plus de 110 millions de médicaments vétérinaires, y compris les vaccins utilisés dans le cadre de larges campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires. Egalement, elle va produire des médicaments tels que des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des vitamines, des antiparasitaires de très bonne qualité », a détaillé le directeur général des services vétérinaires, le capitaine Aboubacar Nacro.

Cette usine, foi du capitaine Nacro, va permettre de mettre à la disposition des éleveurs, des médicaments à des prix « très abordables » mais également limiter

les ruptures d’approvisionnement des produits vétérinaires.

Le bonheur des éleveurs

Eleveur à Samandéni, Ousséni Diallo n’aura plus d’inquiétudes à se faire pour la bonne santé de ses animaux. « Je rends grâce à Dieu pour cette initiative. Cette usine est la

bienvenue en ce sens que nous aurons à portée de mains, les produits pour les soins de nos animaux. Ce qui va nous permettre d’avoir des animaux en parfaite santé », a soutenu Ousséni Diallo. Aziz Ouédraogo est un cultivateur qui accueille lui aussi avec joie cette unité de production des médicaments pour les soins des animaux.

« Quand on parle d’éleveur, on parle aussi de cultivateur. Et cette usine va nous permettre d’avoir des produits vétérinaires à portée de main pour mieux entretenir nos animaux pour une bonne production agricole », s’est-il réjoui du projet de l’usine. « On avait trop de soucis pour faire face à la santé de nos animaux par manque de produits vétérinaires souvent. Maintenant, avec cette unité, on pourra faire prospérer notre élevage parce qu’on aura les produits sur place, et à moindre coût.

C’est une grande joie pour nous de voir la construction de cette usine », s’enthousiasme le Conseiller villageois de développement (CVD) de Samandéni, Souleymane Belem. En plus de faire le bonheur des acteurs de l’élevage, l’unité de production des médicaments vétérinaires va permettre au gouvernement d’économiser une dizaine de milliards F CFA dans l’importation de ces produits.

« Le pays va gagner en termes d’argent qui était injecté pour l’acquisition de ces médicaments vétérinaires en économisant plus de 10 milliards de francs CFA par an avec cette unité », a précisé le directeur général des services vétérinaires. Ce projet, aux dires du capitaine, Aboubacar Nacro, est inscrit dans les normes et dans les standards internationaux de telle sorte qu’à terme, le Burkina Faso puisse à son tour exporter ses médicaments vétérinaires. Implantée sur une superficie de plus 40 hectares, la toute première unité de production de médicaments vétérinaires qui est la résultante d’un projet intégré, va comprendre un bloc administratif, un poste sanitaire, un restaurant, un compartiment technologique avec deux unités.

« Il s’agit de l’unité pour la production des vaccins et des médicaments et celle chargée pour la production spécifique du vaccin contre le charbon bactérien qui est une maladie zoonotique qui se transmet des animaux à l’homme », a fait savoir le

capitaine Nacro. Une animalerie pour parquer les animaux pour les tests de la qualité des médicaments qui seront produits au sein de l’unité ainsi qu’un champ fourrager pour ces animaux, et une centrale électrique pour les besoins d’énergie de l’unité sont prévus dans ce projet de construction de l’usine des médicaments vétérinaires de Samandéni, selon le directeur général des services vétérinaires.

Kamélé FAYAMA