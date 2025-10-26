SARA 2025 : le ministre du Commerce à bâtons rompus avec les opérateurs économiques

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Gnaniodem Serges Poda, a échangé avec les opérateurs économiques de la région du Nakambé, jeudi 23 octobre 2025, à Tenkodogo.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Gnaniodem Serges Poda, s’est voulu optimiste après avoir rencontré les hommes d’affaires de la région du Nakambé, jeudi 23 octobre 2025, en marge du Salon régional de l’artisanat (SARA) à Tenkodogo. « L’espoir est permis et les lendemains seront meilleurs », a-t-il déclaré. Il a indiqué que les discussions ont permis d’évoquer les difficultés auxquelles les opérateurs sont confrontés. Selon le ministre Poda, ces dernières tirent leur origine de l’insécurité que la région a connue.

Toutefois, il a rassuré que ces problèmes sont en train de se résorber grâce au travail et à la bravoure des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie d’une part, mais aussi grâce à la résilience et au travail de génie des acteurs du monde des affaires qui ont développé des activités nouvelles pour faire face à la situation, d’autre part. « Des mesures politiques sont déployées pour renforcer le commerce, l’industrialisation et promouvoir davantage l’artisanat, secteurs importants qui peuvent contribuer à la production de la richesse, à la création d’emplois et au développement », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, il faut une résilience continue, avec en filigrane, l’intérêt général du peuple burkinabè. « Le Burkina Faso est dans une phase de résilience totale et tous les secteurs sont importants », a-t-il lancé. Gnaniodem Serges Poda a saisi l’occasion du mois du « consommons local » pour inviter les acteurs économiques de la région du Nakambé à aider à la mise en œuvre de la politique engagée par le gouvernement afin de protéger les activités économiques de production et de consommation.

Le président du conseil régional du patronat du Nakambé, Fasnewendé Minoungou dit Prince Akim, a dit avoir saisi la vision impulsée par les autorités burkinabè pour amener vers le progrès.

« Nous avons compris avec le ministre chargé de l’Industrie que la vision de la Révolution progressiste populaire est celle que les pays développés ont adoptée pour devenir de grandes puissances aujourd’hui », a-t-il affirmé. Puis d’ajouter : « nous devons accepter d’endurer certaines souffrances afin que nos produits soient valorisés, car c’est la seule façon de devenir un pays où il fait bon vivre ». M. Minoungou a souhaité que le ministre chargé du Commerce puisse revenir pour une rencontre élargie avec l’ensemble des acteurs économiques de la région du Nakambé en vue de trouver des solutions aux problèmes du monde des affaires.

Anselme KAMBIRE