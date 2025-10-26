Ministère en charge de la transition digitale: l’Observatoire de l’aménagement numérique lancé

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a lancé la plateforme WebSIG de l’Observatoire de l’aménagement numérique (OAN) du Burkina Faso, vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de numériser ses services, afin de mieux coordonner les infrastructures numériques et mieux piloter son développement numérique avec des données fiables. Dans cette optique, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroni-ques a lancé la plateforme WebSIG de l’Observatoire de l’aménagement numérique (OAN), vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou. Cet outil est destiné à renforcer la planification et la coordination des infrastructures numériques au Burkina Faso, selon les organisateurs.

La cérémonie a été présidée par la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo. Elle a rappelé que la conception de cette plateforme découle du Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN), adopté en 2019, qui recommandait la création d’un observatoire chargé de collecter, d’analyser et d’évaluer les données relatives au développement du numérique sur le territoire.

Pour elle, depuis 2023, son département a entrepris des actions pour rendre cette plateforme opérationnelle. L’objectif de la plateforme WebSIG de l’Observatoire de l’aménagement numérique, a indiqué Amina Zerbo, est de faciliter le partage des informations géo-spatiales et de renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés intervenant dans l’aménagement du territoire. « La plateforme OAN vise ainsi à favoriser la mutualisation des infrastructures, à réduire les doublons dans les investissements, et à accélérer la couverture du territoire en services numériques à très haut débit », a-t-elle ajouté.

Huit objectifs fonctionnels

La ministre chargée de la Transition digitale a expliqué que cette plateforme crée les conditions d’une régulation moderne et va contribuer à l’harmonisation et à la transparence dans la mise en œuvre des projets d’aménagement numérique. Aminata Zerbo a fait savoir que l’OAN s’inscrit dans les standards internationaux et répond aux recommandations de l’Union internationale des télécommunications en matière de cartographie des infrastructures publiques de communications électroniques.

« Cette plateforme incarne notre souveraineté numérique. Elle renforce la souveraineté des données, de la planification et de la décision publique », a-t-elle soutenu. A entendre Mme Zerbo, la plateforme repose sur huit objectifs fonctionnels, à savoir la connaissance et la catégorisation des réseaux, l’information des usagers sur les services disponibles, la facilitation du passage d’infrastructures, la stimulation de la mutualisation des investissements et la centralisation des projets d’aménagement, entre autres. Elle a confié que tous les acteurs concernés, y compris le grand public, auront accès, selon leurs rôles, à tout ou partie des informations disponibles.

La ministre chargée de la Transition digitale a remercié les institutions partenaires, notamment l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP), les opérateurs d’accès Internet, l’Agence nationale de promotion de l’électricité, ainsi que la direction générale des communications électroniques. Elle a salué la persévérance et les équipes administratives qui ont œuvré à la concrétisation de cette initiative. Toutefois, elle a reconnu certaines difficultés rencontrées, notamment la qualité et la disponibilité des données primaires. Mme Zerbo a lancé un appel à tous les acteurs pour un engagement continu dans la fourniture et la mise à jour régulière des informations nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. En marge du discours officiel, deux présentations ont été faites. L’une a porté sur la plateforme Open Fibre Data Standard et l’autre sur la plateforme numérique WebSIG de l’OAN. Après ces présentations, Aminata Zerbo a échangé avec les participants.

Abibata KARA

(Collaboratrice)