Tour du Faso 2025/ 3e Etape: Paul Daumont triomphe dans son fief et propulse le Burkina en jaune

Le rêve devient réalité pour le cycliste burkinabè Paul Daumont. Vainqueur éclatant de la 3e étape en circuit fermé à Bobo-Dioulasso, il s’empare du très convoité maillot jaune de leader du classement général, profitant de la défaillance spectaculaire du Belge Lance De Cabooter.

La journée a démarré sous le signe de l’attente pour le peloton de 65 coureurs. Le départ réel, donné à 9h28 au lieu de l’heure habituelle, a été retardé par des soucis de véhicule du directeur sportif de l’équipe du Maroc. Dès les premiers tours du circuit fermé de Bobo-Dioulasso, des hommes forts ont tenté de faire la différence. Une échappée prometteuse s’est formée, composée initialement de quatre coureurs que sont, Robert Bamouni (équipe régionale de l’Ouest), Rachid Bouda (équipe du Centre), Steve Auriol (Cameroun) et Tiemoko Diallo (Mali). Rapidement, Soumaila Ilboudo du Burkina Faso a rejoint le groupe, portant l’échappée à cinq hommes.

Alors que les cinq fuyards creusaient un écart significatif, la course a connu un tournant dramatique pour le leader du classement général. Le Belge Lance De Cabooter, porteur du maillot jaune et du maillot vert au départ de l’étape, a connu une journée noire. Victime de trois crevaisons au total, le Belge s’est retrouvé rapidement distancé. A trois tours de l’arrivée, il accusait plus de 15 minutes de retard sur la tête de course, totalement décapoté et perdant la tête du tour. De nombreuses pannes techniques ont d’ailleurs été signalées sur cette étape, en raison d’un boulevard très dégradé et plein de ralentisseurs.

Bien que l’équipe du Maroc et de la Belgique aient mené la chasse derrière les échappés, l’équipe du Burkina Faso a roulé fort en tête pour maîtriser les écarts. Et paul daumont commence à se signaler progressivement.

Au 1er Sprint intermédiaire, Diamoutélé Tiémoko (Mali) devance ILBOUDO Soumaila (Burkina Faso) et El Alouani Driss (Maroc). Au 2e Sprint intermédiaire, Paul Daumont prend la main devant Driss El Alouani (Maroc) et El Houcaine Sabbahi (Maroc). Au 3e Sprint intermédiaire, Paul Daumont confirme sa supériorité en s’imposant à nouveau devant Tiémoko Diallo (Mali) et El Houcaine Sabbahi (Maroc). Au dernier tour, la victoire s’est jouée alors entre les quatre hommes de tête. Paul Daumont et Saturnin Yameogo (Burkina), El Alouani Driss (Maroc) et Smet Yaxano (Belgique), avec une avance confortable de 2 minutes et 20 secondes sur le peloton.

Au terme des 116,100 km parcourus à une vitesse moyenne de 41,432 Km/h, Paul Daumont a réglé ses compagnons d’échappée au sprint, signant une victoire pleine de panache dans la cité de Sya. Il devance le marocain Driss El Alouani (vainqueur de l’étape Ouagadougou-Koudougou) et le Belge Smet Yaxano (vainqueur de l’étape Koudougou-Boromo). Il est important de souligner l’efficacité du travail de Saturnin Yaméogo, qui a sacrifié ses chances personnelles pour tracer cette belle victoire d’étape à son coéquipier. Cette victoire permet à Paul Daumont de prendre la tête du classement général. Classé 4e à seulement 6 secondes du Belge Lance De Cabooter ce matin, le capitaine de l’équipe burkinabè profite de la défaillance de son rival pour enfiler le maillot jaune, pour le plus grand bonheur du public bobolais. Cette 3e étape marque la 43e arrivée du Tour du Faso accueillie par Bobo-Dioulasso en 36 éditions depuis 1987. C’était la 14e fois que l’étape de Bobo était courue en circuit fermé. Avec ce nouveau succès, le Burkina Faso totalise désormais 16 victoires sur les 42 arrivées d’étapes que compte la ville de Bobo-Dioulasso. Fort de son nouveau statut de leader, Paul Daumont devra désormais défendre sa tunique jaune dès la 4e étape, prévue demain entre Bobo-Dioulasso et Diébougou (128,170 km).A.P.O