Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres: le tableau de bord 2024 examiné

Le secrétaire général adjoint du gouvernement et du Conseil des ministres, Seydou Ouédraogo, a présidé, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation du projet tableau de bord 2024 de l’institution, jeudi 27 novembre 2025, à Ouagadougou.

Le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM) a élaboré un projet tableau de bord 2024 de l’institution pour le mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données statistiques. A cet effet, il a organisé un atelier de validation dudit projet, jeudi 27 novembre 2025, à Ouagadougou. Le chef du département des études et de la planification, Jean-Parfait Ouoba, a expliqué que le tableau de bord retrace les données, les chiffres en forme de figures et de graphiques pour permettre aux usagers de mieux comprendre.

Il a expliqué qu’à partir des figures, graphiques et histogrammes, des techniciens ont été invités à faire une interprétation des courbes. Il a laissé entendre qu’à travers cet atelier, ils veulent donner et valider une interprétation au tableau de bord 2024. Relativement aux activités du Conseil des ministres, il a noté depuis 2022, quatre sessions de formation des cadres des ministères sur le travail gouvernemental organisées sans interruption. Une augmentation du nombre de dossiers adoptés en Conseil des ministres avec un taux de 48,9%.

« Environ 6000 dossiers entrés en Conseil des ministres en 2024 y compris les communications orales », a-t-il dit. Jean-Parfait a laissé entendre que dans l’exécution du programme d’activités, la période de 2022-2024 a connu une croissance notable passant de 80% à 94,3%.

Un taux de satisfaction de 80,5% enregistré de 2020 à 2024

La performance globale du SGG-CM au cours de la période 2020 à 2024 est satisfaisante avec un taux de 80,5%. Il a souligné que dans le cadre de sa mission de conseil juridique, le SGG-CM a apporté son expertise à 22 cadres d’élaboration des textes normatifs contre 11 en 2022. Il a noté une baisse du nombre de dossiers non adoptés avec un taux de 6 %. Et une augmentation du nombre de dossiers introduits en additif en 2024 soit un taux de 33,6%.

En termes d’information juridique, entre 2020 et 2024, le nombre a évolué en 2023. Il a relevé donc que le nombre est passé de 1277 en 2022 à 1922 en 2023 soit une hausse de 50,5%. Entre 2020 et 2024, les textes publiés sur la plateforme legiburkina ont évolué avec une forte baisse en 2022. M. Ouoba a déploré que le nombre de textes publiés est passé de 139 en 2021 à 79 en 2022 soit une baisse de 43,2%. « Cela se justifie par le fait que cette période a enregistré une faible production normative », a-t-il justifié.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement et du Conseil des ministres, Seydou Ouédraogo, a indiqué que l’atelier de validation du tableau de bord 2024 va permettre aux techniciens d’apporter leurs contributions à l’amélioration de la qualité des projets élaborés par le SGG-CM.

« Le tableau de bord de l’annuaire statistique devrait permettre de visualiser les indicateurs de performance du SGG-CM, d’analyser les tendances et de fournir des informations fiables aux usagers de la structure », a-t-il suggéré. Seydou Ouédraogo a laissé entendre que l’annuaire statistique regroupe les indicateurs des données clés de production du SGG-CM.

Et cela concerne les différents textes adoptés, les différents rapports soumis au Conseil de ministre, les avant-projets des lois soumis à L’ALT. Aussi les lois qui ont été promulguées par le président du Faso. Il a invité l’ensemble des participants à porter un regard technique et critique sur le projet soumis à leur appréciation en y apportant des amendements.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)