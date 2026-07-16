Séjour du Camarade Président du Faso dans la région de Yaadga : Les leaders religieux réaffirment leur engagement à prier pour le Faso

Le Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération AES, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce jeudi 16 juillet 2026, une audience à une délégation des leaders religieux de la région de Yaadga.

Conduite par l’évêque de Ouahigouya, Monseigneur Justin KIENTEGA, la délégation a exprimé ses remerciements au Président du Faso pour «cette visite réconfortante», avant de le rassurer de leurs prières constantes pour la Nation et pour la victoire sur les forces du mal.

Les différentes confessions religieuses dans le Yaadga, ont à l’unisson, apprécié positivement les différents combats menés par le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour le développement socio-économique du Faso.