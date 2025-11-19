Semaine du numérique: l’entreprise américaine Cybastion renforce sa présence au Burkina Faso

A l’occasion de la 20e édition de la Semaine du numérique, une équipe de Cybastion, entreprise américaine spécialisée dans les solutions numériques et d’infrastructures de classe mondiale a présenté les missions de la société et les relations qu’elle entretient avec le gouvernement, mardi 18 novembre 2025, à Ouagadougou.

La Semaine du numérique, événement phare de la transformation digitale

au Burkina Faso, accueille cette année l’entreprise américaine Cybastion, dont la présence suscite un vif intérêt auprès des acteurs du secteur technologique burkinabè. Dans la matinée du mardi 18 novembre 2025, le stand de Cybastion a reçu la visite d’une délégation de l’ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso, marquant ainsi l’importance des relations bilatérales dans le domaine du numérique. Cette visite officielle a permis aux représentants diplomatiques américains de découvrir les solutions technologiques proposées par l’entreprise et d’échanger sur les perspectives de développement du secteur digital au pays des Hommes intègres.

La délégation conduite par l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Joann Lockard, a parcouru les différents espaces d’exposition, manifestant un intérêt particulier pour les innovations présentées par Cybastion. A l’issue de la visite de la délégation américaine, le directeur des opérations de Cybastion, André Biyong, a détaillé les principales missions qui animent leur présence sur le territoire burkinabè.

A son avis, l’entreprise accompagne les Etats africains dans la mise en place de leurs agences nationales de cybersécurité. Elle soutient également les entreprises dites critiques dans la protection de leurs actifs numériques. Les activités de Cybastion, selon lui, s’articulent autour de deux axes majeurs. La première concerne « l’infrastructure numérique », avec des réalisations allant de la construction de Datacenter au déploiement de fibres optiques, en incluant des solutions filaires par satellite, des technologies de téléphonie satellitaire, ainsi que des dispositifs de surveillance tels que les radars et les drones.

La seconde touche au « digital », notamment à travers des solutions de dématérialisation et des projets de « e-gouvernement ». « L’entreprise accompagne les Etats dans la digitalisation des impôts, de la douane ou encore des taxes, afin de permettre le paiement en ligne et de moderniser

les services publics. Aujourd’hui, elle compte environ 200 collaborateurs et est présente dans huit pays africains, avec une ambition de croissance soutenue », a-t-il soutenu.

Un acteur majeur de la digitalisation

Présente au Burkina Faso depuis plus de six ans, Cybastion, a poursuivi le directeur des opérations, se considère aujourd’hui comme un acteur majeur de la digitalisation. A ce stade, huit à neuf projets sont en cours avec le gouvernement burkinabè, couvrant plusieurs domaines de modernisation numérique, a-t-il précisé. Parmi les projets phares en cours de finalisation, il a annoncé l’opérationnalisation du

« Data Center National » dans les prochaines semaines. Cybastion travaille également sur la « digitalisation de la signature électronique », visant à intégrer cette solution à plusieurs niveaux.

Ce système permettra de reconnaître légalement les signatures numériques sécurisées. En tant qu’intégrateur technologique, l’entreprise s’appuie sur des partenaires et collaborent avec d’autres entreprises dont Entrust, Uptime Institute, Vertiv et Open SI, a informé M. Biyong.

A ce titre, le directeur régional chargé de l’Afrique de « Entrust », Paul Mongané, a souligné que sa société partage avec Cybastion les mêmes valeurs et la même mission à savoir l’accompagnement des gouvernements africains dans la modernisation de leurs infrastructures numériques. Les projets en cours, menés en collaboration avec Cybastion, selon lui, portent sur les centres de sécurité nationale et le développement de l’infrastructure à clé publique. M. Mongané a exprimé sa fierté d’être présent au Burkina Faso, un pays dont il salue le leadership en matière de transformation numérique.

Oumarou RABO