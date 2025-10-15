Semaines régionales de la culture du Guiriko: une montée des couleurs pour annoncer les compétitions

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a présidé, le 14 octobre 2025, à Orodara, dans le Kénédougou, une cérémonie de montée des couleurs nationales. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne et s’est tenue en marge de la Semaine régionale de la culture du Guiriko, qui s’est déroulée, du 14 au 15 octobre 2025, à Orodara.

La ville d’Orodara, dans la province du Kénédougou, a accueilli, du 14 au 15 octobre 2025, la Semaine régionale de la culture de la région du Guiriko. C’est à partir de la cité du Verger qu’ont été désignés les représentants de la région à la Semaine nationale de la culture prévue, du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso. En marge des compétitions, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré et la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, ont assisté dans la matinée à la montée des couleurs au haut-commissariat du Kénédougou et à la visite des unités industrielles installées à Orodara.

A l’occasion, les forces vives de la province ainsi que les Forces de défense et de sécurité se sont mobilisées sur les lieux, où le Ditaniyè a été chanté en langue locale par les jeunes de la troupe Fitini Koulekan. Après le cérémonial qui sied en de pareilles circonstances, le haut-commissaire du Kénédougou, Saïdou Sakira, a traduit sa reconnaissance aux autorités régionales pour le choix de la province pour la tenue des SRC, qui sont, selon lui, porteuses d’espoir et d’espérance, particulièrement pour les artistes de la province et

de la région du Guiriko.

Il a laissé entendre que la province regorge de nombreuses potentialités culturelles et touristiques, comme la troupe Fitini Koulekan ou l’ensemble artistique d’Orodara. La gouverneure de la région du Guiriko a livré aux forces vives le message que le chef de l’Etat a adressé aux Burkinabè lors du lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, dans lequel le président du Faso appelle à un engagement des Burkinabè et à un comportement nouveau pour un Burkina Faso plus prospère.

Le ministre chargé de la Fonction publique a lancé ce même message en invitant chacun à un engagement personnel, car « c’est la somme des sacrifices individuels qui pourra aider à libérer le pays et à aller vers des actions de développement au profit de tous ». Le ministre de la Fonction publique et la gouverneure du Guiriko ont, après la montée des couleurs, donné le coup d’envoi des compétitions de lutte traditionnelle et de tir à l’arc dans le cadre de la Semaine régionale de la culture, puis visité des unités industrielles implantées dans la ville d’Orodara pour encourager les acteurs. Le représentant des unités visitées, Mahamadou Barry, par ailleurs parrain des SRC, a remercié les autorités pour cette visite qui, selon lui, les galvanise.

