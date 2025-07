Sixième Conférence mondiale des Présidents de parlement : le Burkina Faso appelle à la résolution de toutes les crises sans distinction

Les travaux de la 6e Conférence mondiale des Présidents de parlement se poursuivent en Suisse à Genève avec le débat général sur le thème : « Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ». Son Excellence Docteur Ousmane BOUGOUMA Président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT), a partagé le mercredi 30 juillet 2025, la situation du Burkina Faso et des pays du Sahel face au terrorisme.

Docteur Ousmane BOUGOUMA a rappelé dans sa déclaration que parmi les nombreux conflits qui minent le monde de nos jours, il y a le terrorisme qui secoue le Burkina Faso et les pays du sahel depuis plus de dix ans. Il a estimé que moins médiatisée que d’autres conflits comme celui de l’Ukraine, du Soudan ou de la bande de Gaza, la guerre menée par le Burkina Faso et les deux autres pays de l’Alliance des Etats du sahel contre le terrorisme, devrait pourtant retenir l’attention du monde entier.

Le président de l’ALT a insisté sur la nécessité pour tous de comprendre que le terrorisme ne connaît pas de frontière et aucun Etat n’est suffisamment puissant pour être à l’abri. Selon Son Excellence, la sécurité étant un bien indivisible, le terrorisme est donc un fléau qui menace la paix dans le monde et comme tel, son éradication doit être une préoccupation mondiale. Pour lui, la paix dans le monde dépend étroitement de la victoire contre le terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel.

Docteur BOUGOUMA a estimé que pour mettre fin à tous ces conflits insensés pour l’humanité, les parlements peuvent et doivent jouer leur entière partition. En effet, les parlements, représentant des populations par essence, doivent cultiver d’abord la défense de la paix dans l’esprit des populations. Il a de plus soutenu qu’avec de la volonté et de l’engagement, ils peuvent adoucir les cœurs et apaiser davantage le monde , et ce par le dialogue, l’appui technique, les intercessions et plaidoyers auprès des gouvernements, les sensibilisations des populations et l’adoption de lois justes, porteuses de paix et d’équité.

Le Président de l’Assemblée Législative de Transition a conclu en indiquant que la promotion de la paix passe aussi par le rejet et la condamnation sans équivoque, de l’indifférence, du mépris, du déchaînement et de la banalisation de la violence dans le monde. Il a invité ses pairs à travailler à la reconnaissance et au respect de la dignité de tous, au règlement de tous les conflits dans le monde par le dialogue, la diplomatie, la raison et l’éthique au détriment de la force.

Ambassade, Mission permanente du Burkina Faso à Genève