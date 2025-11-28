Sortie de promotions de l’INHEI: 24 spécialistes de la diplomatie au service du Burkina Faso

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé la Cérémonie officielle de sortie des 14e promotion cycle A et 2e promotion cycle B de l’Institut des Hautes Etudes Internationales (INHEI) le vendredi 28 octobre 2025 à Loumbila.

L’Institut des Hautes Etudes Internationales (INHEI) a sacrifié à la tradition en mettant en exergue ses stagiaires en fin de formation. L’événement consacre la fin de 21 mois de formation pour neuf stagiaires de Cycle A (conseillers des affaires étrangères) et 21 mois pour 15 stagiaires du cycle B (secrétaires des Affaires étrangères et des inscrits sur titre spécialisés en diplomatie et relations internationales). Ces impétrants ont reçu comme nom de Baptême « MI YUDIEDIMA » qui veut dire souveraineté en langue nationale gulmancema. Placé sous le thème : « la diplomatie à l’heure de la Révolution Progressiste Populaire », la cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l’extérieur Karamoko Jean Marie Traoré dans la matinée du vendredi 28 novembre 2025 à Loumbila. Le représentant des promotions sorties, Timothée Haro, a traduit sa gratitude à l’endroit de tous les acteurs qui ont accompagné son groupe. Il a aussi assuré l’assistance que les siens et lui vont porter haut les valeurs de patriotisme, de courage et d’intégrité. Cela pour défendre au mieux les intérêts du Burkina Faso sur la scène internationale. « Oui nous sommes des VDP internationaux, prêts à aller partout où le devoir nous appelle et ce en adéquation avec le thème de sortie de la cérémonie » a-t-il déclaré. En outre M. Haro a confié à ses camarades qu’aujourd’hui une page se tourne et devant eux s’ouvre un livre aux pages encore vierge, rempli de promesses et d’inconnues. A cet effet il les a invités à capitaliser toutes connaissances acquises durant ces deux années afin de remplir chaque page de ce livre. Le directeur général de l’INHEI par intérim Philipe Sandwidi pour sa part, il a laissé entendre que les résultats engrangés par de l’institut est lié en l’engagement du ministre en charge des affaires étrangères. Pour ce faire, il a exprimé sa profonde gratitude pour sa constante disponibilité pour accompagner l’école diplomatique burkinabè. « Monsieur le ministre grâce aux conseils avisés et vos soutiens multiformes, l’INHEI a toujours pu surmonter les défis nombreux qui se présentent à lui » a-t-il expliqué. M. Haro a également adressé ces remerciements aux membres du gouvernement, au parrain, gouverneur de de la région de Oubri et autres responsables administratives et coutumières. A l’endroit des lauréats, il a laissé entendre qu’ils quittent cette école diplomatique pour s’embarqué avec le Burkina Faso sur le chemin de la souveraineté. « Le Burkina Faso, un pays fier et résilient, un pays qui à travers son histoire a, toujours su faire face aux défis, aux difficultés et aux adversaires. Vous être maintenant prêts à prendre votre place parmi les défenseurs de notre souveraineté et notre dignité. Le chemin sera parfois ardu, mais vous avez les ressources nécessaires pour faire face à tous les défis » a-t-il expliqué.

A entendre le parrain, le capitaine Martha Céleste Anderson Médah, directeur de cabinet du Président du Faso, dans une vie professionnelle, il est important de cultiver certaines valeurs essentielles : l’intégrité, l’humilité, la discipline, la loyauté, l’ouverture d’esprit et le respect de la diversité. « Ces valeurs cardinales constituent la base solide sur laquelle se construit une carrière diplomatique exemplaire » a-t-il martelé. Ainsi il a appelé ces filleuls à incarner de chacun de leurs actes, les valeurs d’intégrité, de dignité, de patriotisme et de justice en cohérence avec la vision qui guide aujourd’hui la nation. « Que la rigueur et la discipline soient vos repères constants. Placez toujours les intérêts du pays des Hommes intègres au-dessus de vos intérêts personnels » a-t-il conclu. Quant au président de séance, le ministre en charge des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, il a indiqué que l’INHEI est en train de devenir un pôle d’excellence diplomatique, un carrefour où s’affûte la pensée stratégique africaine où se construit une diplomatie décomplexée , souveraine et totalement réarrimée à nos intérêts fondamentaux. Pour ce faire pour lui dans cette dynamique l’institut s’est doté d’un plan stratégique à l’horizon 2028 pour rayonner au-delà des frontières sahéliennes. Le Burkina Faso a engagé sous la conduite du Président du Faso Ibrahim Traoré, un vaste mouvement de transformation, un moment historique où la nation assume pleinement son destin, renverse les schémas imposés et affirme son droit inaliénable à la souveraineté, à la dignité et au progrès endogène a-t-il ajouté. En plus selon M. Traoré cette révolution progressiste et populaire n’est un simple slogan, c’est une orientation, une ligne de conduite, une boussole stratégique. Elle irrigue tous les secteurs essentiels : la sécurité, l’économie, la santé, l’énergie, l’agriculture …et naturellement la diplomatie. Par ailleurs, il fait savoir que le nom de Baptême résonne profondément avec notre époque et qui doit engager et guider les impétrants.

Evariste YODA