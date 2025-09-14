Suivi de la campagne agricole dans le Guiriko: le ministre d’Etat Ismaël Sombié visite des bas-fonds rizicoles dans le Tuy

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié effectue, du 12 au 16 septembre 2025, une tournée de suivi de la campagne agricole 2025-2026 dans les régions de Guiriko, Bankui et Nando. Vendredi 12 septembre 2025, dans la province du Tuy , il a visité les bas-fonds rizicoles de Karaba 1 et 2 ainsi qu’un champ de production de semence de maïs dans la commune de Founzan.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismael Sombié accompagné de son homologue de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, veut s’assurer de la bonne physionomie des productions agricoles de la saison humide 2025-2026. A cet effet, il effectue une tournée, du 12 au 16 septembre 2025, dans les régions de Guiriko, Bankui et Nando. Dans la province de Tuy, région de Guiriko, le ministre Sombié a été édifié à la suite de sa visite des bas-fonds aménagés pour la production de riz à Karaba1 et 2, dans la commune de Houndé.

Le site de Karaba 1 d’une superficie de 70 hectares (ha) est exploité par 246 producteurs dont 182 hommes et 64 femmes. Quant au bas-fond rizicole de Karaba 2, il a une superficie de 80 ha. La production attendue sur ces sites est d’environ 700 tonnes (t) de riz. « Je vous félicite pour le travail réalisé sur ce bas-fond », s’est adressé le ministre d’Etat aux producteurs. Ces résultats sont possibles grâce aux appuis de l’Etat au profit des producteurs, entre autres, la semence de variété TS2 produite, l’engrais et les labours. Des forages ont été également réalisés en vue de permettre les cultures de contresaison.

Se préparer pour les activités de maraîchage

Les exploitants ont remercié le gouvernement pour cette initiative importante pour la localité. Le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture les a invités à se tenir prêts pour les activités de maraichage qui vont commencer bientôt. Membre de la coopérative “Mindaminsé” de Karaba1, Yipan Kani, a salué les efforts du gouvernement tout en souhaitant son accompagnement avec du matériel notamment des batteuses, des décortiqueuses… au regard de l’immensité des exploitations. A ce propos, le commandant Ismaël Sombié a dit prendre note de leurs doléances.

La délégation conduite par le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture s’est rendue également dans la commune de Founzan où elle a visité un champ de production de semences en vue de s’assurer que les spéculations produites sont bonnes. A ce niveau, M. Sombié a apprécié le travail abattu par le producteur semencier, Marc Bognini, du village de Lolio.

Cet agriculteur exploite plus de 70 ha dont 35 ha de production de semences de maïs. D’autres spéculations sont aussi produites par l’agriculteur notamment le soja, le sésame, l’arachide, a-t-il fait savoir. Selon lui, la production attendue est de 4 t/ha. M. Bognini a exprimé sa fierté à travers cette visite des autorités qui l’encouragent davantage dans son travail. « Je ne pensais pas que le ministre viendrait ici pour visiter mon champ », a-t-il lancé.

Il a également traduit sa reconnaissance au Président du Faso, le capitaine Ibrahim

Traoré, pour les actions en faveur des agriculteurs. Les visiteurs ont, par ailleurs, invité les producteurs à penser à assurer leur retraite à travers l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Aly SAWADOGO