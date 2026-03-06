Un autre monde est possible !

J’aimerais effacer le tableau de haine qui peine et dessiner des châteaux de chrysanthèmes
J’aimerais panser les cœurs en pleur qui battent en chœur au rythme de la rancœur qui gemme
Sur les armures et les murs qui endurent les coups, j’aimerais enduire les cuirasses de crème
Au bout des canons qui tonnent sur les hécatombes, juste quelques pétales pâles en diadème
Je rêve d’un monde où les couleurs se confondent pour être fécondes et rayonner à la ronde
Je rêve d’un monde sans propriétaire, où le serf austère se sert de la terre sans user de fronde
Je rêve du plus fort qui reconnaît son tort et se tord de remords au pied de son mirador
Je rêve du téméraire qui défie le cerbère amer dans son repaire, sans arme ni labrador
Le cœur des hommes est rempli d’amertume et de rancune, l’amour caresse à rebours
Les maîtres de la terre usent de guerre d’usure contre les créatures de la nature, sans secours
Dans le regard trivial de l’animal pâle, tout paraît banal pour le profane à la sarbacane
Au fond du silence des êtres, la voix du muet s’entend, seuls les initiés portent la soutane
La Raison n’a pas toujours raison, derrière l’instinct se cachent parfois des vérités à gravir
Les animaux se battent parfois pour survivre, les hommes se battent toujours pour ravir
Sauvons la vie des hommes et des bêtes de somme, protégeons la terre de la guéguerre !
Sauvons l’humanité de la cruauté des hommes, bâtissons un monde sans guerre !
Clément ZONGO
