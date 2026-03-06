Un autre monde est possible !

J’aimerais effacer le tableau de haine qui peine et dessiner des châteaux de chrysanthèmes

J’aimerais panser les cœurs en pleur qui battent en chœur au rythme de la rancœur qui gemme

Sur les armures et les murs qui endurent les coups, j’aimerais enduire les cuirasses de crème

Au bout des canons qui tonnent sur les hécatombes, juste quelques pétales pâles en diadème

Je rêve d’un monde où les couleurs se confondent pour être fécondes et rayonner à la ronde

Je rêve d’un monde sans propriétaire, où le serf austère se sert de la terre sans user de fronde

Je rêve du plus fort qui reconnaît son tort et se tord de remords au pied de son mirador

Je rêve du téméraire qui défie le cerbère amer dans son repaire, sans arme ni labrador

Le cœur des hommes est rempli d’amertume et de rancune, l’amour caresse à rebours

Les maîtres de la terre usent de guerre d’usure contre les créatures de la nature, sans secours

Dans le regard trivial de l’animal pâle, tout paraît banal pour le profane à la sarbacane

Au fond du silence des êtres, la voix du muet s’entend, seuls les initiés portent la soutane

La Raison n’a pas toujours raison, derrière l’instinct se cachent parfois des vérités à gravir

Les animaux se battent parfois pour survivre, les hommes se battent toujours pour ravir

Sauvons la vie des hommes et des bêtes de somme, protégeons la terre de la guéguerre !

Sauvons l’humanité de la cruauté des hommes, bâtissons un monde sans guerre !

Clément ZONGO

