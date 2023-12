UNESCO : Le Burkina Faso  inscrit onze  de ses biens sur la Liste internationale des biens culturels

Lors de la 18ème réunion du Comité pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, tenue du 14 au 15 décembre 2023 au siège de l’UNESCO à Paris en France, 11 biens culturels du Burkina Faso sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée.

Onze biens culturels du Burkina Faso figurent sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée. Selon le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a, lors d’une communication faite au Conseil des ministres du vendredi 29 décembre 2023, dévoilé que cette inscription a eu lieu lors de la 18ème réunion du Comité pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé.

La rencontre s’est déroulée du 14 au 15 décembre 2023 au siège de l’UNESCO à Paris en France. Ces biens inscrits sont cinq sites de métallurgie ancienne de fer du Burkina Faso, à savoir les complexes métallurgiques de Yamané, de Tiwêga, de Kindibo, de Békuy et de Douroula, la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Ouagadougou, le Sanctuaire Notre Dame de Yagma, les Ruines de Loropéni et la Cour royale de Tiébélé. Le Musée national du Burkina Faso Sya et le Centre historique de Bobo-Dioulasso ont été retenus.

A.K