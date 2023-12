MESSAGE DU NOUVEL AN  2024 DU PALT

L’année 2023 s’achève avec son lot d’émotions diverses, de désespoir mais aussi d’espoir.

Au nom de la représentation nationale, j’ai une pensée pieuse pour les disparus, les blessés et leurs familles. Je témoigne à nos braves FDS et VDP, tout notre soutien indéfectible et notre reconnaissance. La reconquête du territoire est plus que jamais une réalité qui prend forme progressivement.

Notre souhait est que 2024 voit son parachèvement. L’Assemblée législative de transition jouera pleinement sa partition.

2024, cette nouvelle année pour laquelle je formule le vœu d’une Nation où les populations retrouvent la paix, la quiétude, la cohésion sociale et le mieux vivre-ensemble.

Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous !

Dieu et les mannes de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso !

