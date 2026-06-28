Usage des symboles de la Nation et des distinctions honorifiques: des communicants et journalistes outillés

La Grande chancellerie des ordres burkinabè a organisé, un atelier de renforcement de capacités des Directeurs de communication et des relations presse (DCRP) des ministères et institutions, sur l’usage des symboles de la Nation et des distinctions honorifiques, les 25 et 26 juin 2026 à Ouagadougou.

Renforcer les connaissances des Directeurs de communication et des relations presse (DCRP) des ministères et institutions sur les symboles de la Nation et des distinctions honorifiques est l’un des objectifs de la Grande chancellerie des ordres burkinabè. C’est dans ce sens qu’elle a organisé durant deux jours, un atelier de formation et de renforcement de capacités des acteurs des ministères et institutions, dont la cérémonie de clôture a eu lieu, vendred i 26 juin 2026, à Ouagadougou.

La représentante des participants, Somborigna Djélika Drabo, a remercié la Grande chancellerie pour la qualité des enseignements reçus, à travers la formation. « Les connaissances acquises au cours des travaux contribueront à une maitrise des règles relatives à l’utilisation des symboles de la nation et au bon déroulement des cérémonies », a-t-elle confié. Somborigna Djélika Drabo a confié avoir appris l’usage des symboles dans les publications. A l’issue de la formation, l’ensemble des participants a formulé des recommandations.

A l’endroit de la Grande chancellerie, ils ont recommandé d’élaborer un manuel de procédures sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des symboles de la Nation afin de servir de référentiel aux ministères et institutions, organiser des sessions de formations conjointe au profit des responsables des protocoles, des directeurs de la communication afin d’harmoniser les pratiques lors des cérémonies officielles. Ils ont préconisé également de produire des capsules vidéos pédagogiques sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des symboles de la Nation et les mettre à la disposition des ministères et institutions.

Les symboles qui incarnent la souveraineté nationale Le Grand chancelier des ordres burkinabè, le général de brigade à la retraite Pingrenoma Zagré, a félicité l’ensemble des participants pour l’intérêt porté à la formation et à la qualité des échanges. Les différents thèmes parcourus nous ont permis de rappeler que les symboles de la Nation et les distinctions honorifiques ne sont pas de simples éléments de communication. Ils incarnent notre souveraineté, notre histoire et les valeurs qui fondent la république », a-t-il révélé.

Le Grand chancelier a confié que leur utilisation exige donc rigueur, professionnalisme et respect strict des règles. « En renforçant vos compétences, vous devenez des acteurs de la consolidation du civisme, du patriotisme, de la culture institutionnelle, conformément à la vision de refondation nationale », a-t-il affirmé. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué l’initiative de la Grande chancellerie de former des DCRP. Il a félicité et invité les DCRP à mettre en application les connaissances acquises. Il les a rassurés d’une relecture des textes pour la prise en compte des recommandations formulées.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE