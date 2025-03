Visite de travail du Président ghanéen au Burkina Faso : un vol aérien quotidien Accra-Ouaga-Accra en vue – un gazoduc entre les deux pays pour bientôt

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu ce lundi 10 mars 2025, en audience au Palais de Koulouba, le Président de la République du Ghana, John Dramani MAHAMA, en visite de travail au Burkina Faso. A l’issue de ce conclave, le Président ghanéen a fait un point de presse.

Au Palais de Koulouba, les deux Chefs d’État se sont entretenus en tête-à-tête. Cette séance a été ensuite élargie aux délégations des deux pays et a permis de revisiter l’excellente relation de coopération entre la République du Ghana et le Burkina Faso et de dégager des perspectives pour le renforcement de l’axe Ouagadougou-Accra.

Au cours de son point de presse de fin de séjour, le Président John Dramani MAHAMA a rappelé que la République du Ghana et le Burkina Faso sont unis par la géographie et l’histoire. Il inscrit du reste son voyage dans la tradition africaine qui recommande que les voisins se rendent visite.

Le Président John Dramani MAHAMA a saisi l’occasion pour traduire sa reconnaissance au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ qui avait fait le déplacement d’Accra pour son investiture en janvier dernier.

Venir ensemble à bout du « cancer » du terrorisme

Au cours de cette séance de travail, plusieurs sujets d’intérêt commun ont été abordés. Au titre des questions sécuritaires, le Président du Ghana a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour combattre ensemble le « cancer » du terrorisme.

Les échanges entre les deux Chefs d’État ont aussi porté sur l’accroissement des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. « Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des biens et des personnes et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du corridor du Ghana », précise le Chef de l’État ghanéen.

Perspectives concrètes : un vol aérien quotidien entre les deux capitales et un gazoduc entre les deux pays

Les deux Chefs d’État ont également saisi l’opportunité des échanges pour aborder le renforcement de la liaison aérienne entre Ouagadougou et Accra. « Il y a une compagnie aérienne locale au Ghana qui envisage ouvrir une ligne directe sur Ouagadougou avec au moins un vol par jour », affirme le Président John Dramani MAHAMA. La construction du gazoduc Accra-Bolgatenga et la possibilité de son extension au Burkina Faso ainsi que la fourniture d’électricité au Burkina Faso ont été des perspectives évoquées, a soutenu le président ghanéen.

