Volontaires adjoints de sécurité: de nouvelles sentinelles de la sécurité routière dans le Nakambé

L’Office national de la sécurité routière forme les 25 et 26 août 2025, à Tenkodogo, 50 Volontaires adjoints de sécurité sur le civisme routier.

L’Office national de la sécurité routière (ONA-SER) entend faire des Volontaires adjoints de sécurité (VADS), ses ambassadeurs pour prévenir l’insécurité routière au Burkina Faso. Dans ce sens, il a réuni une cinquantaine de VADS des communes de Garango, Bittou, Koupéla, Ouargaye, Pouytenga et Tenkodogo, le 25 août 2025, dans la cité du Zoungrantenga, dans la région du Nakambé, pour une session de formation sur la sécurité routière et les premiers gestes de secours en cas d’accident.

L’objectif, selon le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, est de renforcer les capacités des VADS pour qu’ils deviennent des sentinelles du civisme routier. En effet, il va s’agir, a précisé le gouverneur, de leur faire connaitre le cadre institutionnel et règlementaire de la sécurité routière, les principales causes et conséquences des accidents de la route. Il a ajouté que les VADS vont également apprendre à maitriser les premiers gestes de secours aux accidentés et connaitre les techniques de régulation et de facilitation de déplacement des piétons.

« La sécurité routière est un enjeu national, un défi quotidien et une respon-sabilité partagée. Chaque jour, nos routes sont le théâtre de drames humains », a-t-il déploré. C’est pourquoi, il a indiqué que face à cette réalité, l’Etat a le devoir d’agir, de prévenir et de mobiliser toutes les forces vives de la Nation. Pour le colonel Lamizana, les VADS sont appelés à jouer un rôle crucial dans la régulation de la circulation, l’assistance aux usagers, la sensibilisation des populations et le relais des messages de prévention. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a remercié l’ONASER pour son engagement en faveur de la prévention des accidents et de la promotion d’une mobilité sécurisée pour tous.

Il a vu en cette formation, une initiative salutaire qui vient renforcer les capacités locales en matière de prévention routière. Il s’est réjoui de voir cette session se tenir à Tenkodogo, quand l’on sait que celle-ci est traversée chaque jour par des véhicules lourds de transport de marchandises et que la population ne mesure pas suffisamment le danger que représente ces camions. Le PDS Pooda a également exprimé sa joie, car la formation se tient à l’orée de la rentrée scolaire. « La sécurité des enfants sur le chemin de l’école est une préoccupation majeure pour notre commune. Très souvent, des vies innocentes sont mises en danger par le non-respect des règles de circulation ou l’insuffisance de personnel formé pour encadrer les déplacements scolaires », a-t-il souligné.

Après les VADS, l’ONASER prévoit une autre session de formation sur la sécurité routière en faveur des leaders religieux et coutumiers de la région du Nakambé dans les prochains jours.

Anselme KAMBIRE