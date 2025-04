Xi Jinping inspecte le secteur de l’IA à Shanghai et appelle à son développement

Le président chinois Xi Jinping a visité mardi un incubateur d’IA à Shanghai, appelant la ville à prendre la tête du développement et de la gouvernance de l’IA.

Cette visite d’inspection a eu lieu quatre jours après une session d’étude consacrée à l’IA organisée par les dirigeants chinois, au cours de laquelle M. Xi avait souligné la nécessité de prendre l’initiative dans ce secteur stratégique.

« La technologie de l’IA évolue rapidement et entre dans une phase de croissance explosive », a déclaré M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, alors qu’il visitait le Shanghai Foundation Model Innovation Center, un incubateur de grands modèles abritant plus de 100 entreprises.

Lors de la session d’étude de groupe vendredi dernier, M. Xi a souligné que l’IA, en tant que technologie stratégique menant le nouveau cycle de la révolution scientifique et technologique et de la transformation industrielle, a profondément changé la façon dont les gens travaillent et vivent.

Le Comité central du Parti attache une grande importance au développement de l’IA, et a amélioré la conception du plus haut niveau et renforcé les efforts de mise en œuvre ces dernières années, a déclaré M. Xi lors de la session.

Dans l’incubateur, M. Xi a participé à un salon sur le thème de l’évolution autonome des agents intelligents de la prochaine génération et a discuté avec de jeunes innovateurs sur place.

« L’IA est une industrie émergente, et c’est aussi une industrie qui appartient aux jeunes », a indiqué M. Xi.

Il s’est ensuite rendu dans un magasin d’expérience de produits d’IA, où il s’est renseigné en détail sur les fonctions et les tendances du marché des produits, et a essayé une paire de lunettes intelligentes pour en faire lui-même l’expérience.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Source et Photo : Xinhua)