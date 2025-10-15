𝐀𝐭𝐡𝐥𝐞́𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐇𝐮𝐠𝐮𝐞𝐬 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐙𝐚𝐧𝐠𝐨

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mercredi 15 octobre 2025, le champion du monde de triple saut, Hugues Fabrice Zango. Accompagné du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, l’athlète est venu annoncer officiellement au Chef du Gouvernement son souhait de mettre un terme à sa carrière d’athlète de haut niveau.

‎‎« Depuis un certain moment, j’ai souhaité arrêter ma carrière sportive. Ce matin, nous sommes venus présenter ce souhait au Premier ministre et lui demander cette autorisation, car à un moment donné, nous ne nous appartenons plus ; nous appartenons au peuple, donc à l’État burkinabè », a-t-il déclaré à sa sortie d’audience.‎Le Premier ministre, tout en prenant acte de cette décision, a souhaité une bonne reconversion à l’athlète et l’a encouragé à partager sa riche expérience pour faire émerger de nouveaux talents. Il a félicité le champion burkinabè pour sa carrière exceptionnelle, marquée par de nombreuses victoires qui ont hissé fièrement le drapeau du Burkina Faso sur les plus prestigieuses scènes sportives internationales.

‎L’athlète a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant du peuple burkinabè tout au long de sa carrière : « Mon aventure avec l’athlétisme a commencé en 2011 et se termine maintenant, en 2025. » Il s’est dit disposé à œuvrer pour l’éclosion de nouveaux talents dans le domaine du sport mais également pour le développement, à travers la Fondation Hugues Fabrice Zango.‎En quatorze années de compétition, Hugues Fabrice Zango a bâti un palmarès impressionnant : six médailles mondiales, dont deux titres de champion du monde, une médaille d’argent et deux de bronze, une médaille olympique obtenue à Tokyo en 2021, trois titres de champion d’Afrique, deux titres des Jeux de la Francophonie et deux autres aux Jeux africains. Il a pris part à une soixantaine de compétitions, remporté trente victoires et figuré quarante-quatre fois sur un podium.

‎Parallèlement à sa carrière sportive, il a mené avec succès des études universitaires, devenant docteur en génie électrique en 2023.‎« Dans l’histoire de l’athlétisme mondial, il n’y a jamais eu de docteur et champion du monde. C’est une fierté pour notre pays », a-t-il souligné, évoquant une réussite qu’il attribue à la discipline, au sens du devoir et au travail acharné.‎Cette audience consacre la reconnaissance nationale envers un athlète d’exception, modèle de détermination et d’excellence, qui aura marqué à jamais l’histoire du sport burkinabè.

‎‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞