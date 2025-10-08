𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́ : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐮𝐭𝐞́ 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛𝐞̀ 𝐝𝐮 𝐒𝐞́𝐧𝐞́𝐠𝐚𝐥

‎En marge de sa participation au Forum Invest In Sénégal 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a échangé avec la diaspora burkinabè établie au Sénégal, ce mardi 07 octobre 2025. Cette activité s’est déroulée à la résidence de l’ambassadeur du Burkina Faso à Dakar.

‎

‎La communauté burkinabè établie au Sénégal a accueilli avec enthousiasme cette initiative du Chef du Gouvernement portée sur un esprit d’écoute, de dialogue et de proximité avec ses compatriotes.

‎

‎ Étudiants, commerçants, travailleurs, responsables d’associations et se sont mobilisés pour échanger directement avec le Premier ministre sur leurs préoccupations, leurs attentes et leurs contributions au développement du Burkina Faso.

‎

‎A l’occasion de cette rencontre, le vice-président de l’Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal, Honorat Tiendrebeogo, a félicité les autorités pour les divers acquis engrangés dans tous les domaines et pour toutes les victoires obtenues sur les différents fronts de la lutte contre le terrorisme.

‎

‎Il a énuméré quelques doléances relatives à l’acquisition d’une « Maison du Burkina à Dakar », les contraintes de la diaspora liés aux délais d’inscription dans la mise en œuvre des programmes immobiliers, la révision de la durée de validité du passeport à 10 ans et la révision de son coût d’établissement, la longue durée dans l’établissement de la CNIB, l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants burkinabè au Sénégal.

‎

‎Dans son adresse, le Chef du Gouvernement a salué la résilience et l’esprit de solidarité qui caractérisent les Burkinabè de l’extérieur.

‎

‎ Il a rappelé le rôle stratégique de la diaspora dans la construction d’un Burkina Faso souverain, prospère et uni.

‎

‎ »Vous êtes les ambassadeurs de notre Nation. Ce n’est pas parce que vous êtes des Burkinabè vivant au Sénégal que vous êtes moins Burkinabè que ceux qui sont au pays. Nous avons tous un destin lié et le sort du Burkina Faso doit nous préoccuper tous. Votre engagement, vos compétences et votre attachement à la Patrie sont des leviers essentiels pour notre transformation collective », a-t-il affirmé.

‎

‎En ce qui concerne les nouvelles du pays, il a rappelé la Révolution Progressiste Populaire en cours et qui est portée par l’ensemble des citoyens burkinabè, à travers l’adhésion massive aux différentes initiatives présidentielles et des enjeux de sécurité. « Aujourd’hui, nous avons fait le choix que nos ressources soient exploitées au bénéfice du peuple burkinabè. Nous savons que ce ne sont pas des décisions faciles mais nous ne sommes pas là pour choisir le chemin de la facilité. Car la révolution n’est pas un chemin facile mais un combat de survie », a-t-il soutenu.

‎

‎Il a également attiré l’attention de la diaspora sur la désinformation portée par certains médias de l’impérialisme ayant pour vocation à conditionner les opinions.

‎

‎Relativement à leurs doléances, il a fait savoir que certaines sont connues et que des actions sont en cours pour les solutionner, dans les plus brefs délais.

‎

‎Le Premier ministre a réaffirmé l’intérêt porté par le Gouvernement à la diaspora et sa volonté de créer un cadre favorable à l’investissement des Burkinabè de l’extérieur, notamment à travers des mécanismes incitatifs et des réformes administratives.

‎

‎Sur ce sujet, il a annoncé la mise en place d’un guichet unique de la diaspora qui devrait servir d’interface unique entre la diaspora et l’administration en vue de simplifier les démarches d’investissement au Burkina Faso.

‎

‎ Il a également encouragé la communauté à participer activement aux projets structurants portés par l’État, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures.

‎

‎Cette rencontre témoigne de l’importance accordée par les autorités aux citoyens, où qu’ils se trouvent, et à leur pleine implication dans la vie nationale.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞