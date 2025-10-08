Lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux : La Police Nationale démantèle deux réseaux de malfrats à Ouagadougou.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la Division des Investigations Criminelles (DIC) de la Police Nationale a réussi à démanteler, suite à des dénonciations crédibles, deux réseaux spécialisés de présumés malfrats qui s’étaient spécialisés entre autres dans la fraude fiscale, le blanchiment de capitaux, le faux et usage de faux en écriture publique et la fraude en commande publique.

S’agissant du premier groupe, ses membres, des dirigeants d’une société qui voulaient échapper au paiement des impôts et droits de leurs employés, ont procédé à la création d’une nouvelle société, et s’apprêtaient à la mise en liquidation de l’ancienne et ce, en violation des procédures en la matière, eu égard aux énormes dettes fiscales estimées à plus de 275.000.000 FCFA au titre des impôts et cotisations sociales à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Il ressort également que ces individus ne sont pas à leur premier forfait car la société qui était sur le point d’être liquidée a, en réalité, été elle-même créée des cendres d’une autre dont la liquidation n’a respecté aucune procédure légale.

Relativement au deuxième groupe, ses membres, spécialisés dans la constitution des dossiers d’appel d’offres, faisaient croire à leurs victimes et/ou complices qu’ils étaient à mesure de leur faciliter l’acquisition de documents techniques et administratifs demandés dans le cadre des marchés publics. Ainsi, sur la base de vrais agréments, ils faisaient usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour remplacer les identités des vrais détenteurs par celles de leurs clients. Il arrivait également qu’ils reçoivent des diplômes de personnes qualifiées contre rémunération, afin de leur faire passer pour des agents des entreprises soumissionnaires aux marchés publics et, après avoir réuni tous ces documents, ils constituaient les dossiers d’appel d’offres pour soumissionner aux marchés publics.

Il est à noter qu’un faux agrément de ce réseau a servi à l’obtention et à l’exécution d’un marché public dans la région des Koulsé.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, au cours des différentes investigations, pu saisir plusieurs objets dont du matériel informatique, des centaines de documents et faux agréments techniques de plusieurs entreprises et ministères, des spécimens du diplôme BEPC et de fausses attestations.

La Police Nationale remercie tous les citoyens pour leur franche collaboration, leur sens élevé de patriotisme et leur engagement dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Par ailleurs, elle les exhorte à poursuivre dans la même dynamique en dénonçant les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.