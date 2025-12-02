𝐎𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐞-𝐬𝐨𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞 : 𝐥’𝐞𝐭𝐚𝐮 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐞̀𝐫𝐞𝐬

Les réseaux criminels en ont perdu leur souffle. En quelques jours seulement, trois unités douanières; 𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚, 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞́ 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐔𝐌𝐈) 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 (𝐃𝐒𝐓) ont frappé coup sur coup, mettant à nu des cargaisons aussi illicites que dangereuses. Ce que les fraudeurs croyaient être des passages sûrs s’est mué en piège implacable, révélant l’efficacité et la montée en puissance des dispositifs de contrôle douanier.

𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝟏𝟑 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 lorsque la BM Manga intercepte 𝟏𝟑 𝐜𝐨𝐥𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝟏 𝟎𝟏𝟑 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐬, 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝟓 𝟎𝟔𝟓 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐠𝐚𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, un produit soumis à autorisation spéciale. L’importateur jurait disposer du précieux document, mais incapable de le produire, il a vu son mensonge se fracasser contre la rigueur de la loi. Résultat : confiscation pure et simple de la marchandise, un signal clair envoyé aux spéculateurs qui tentent de jouer avec la santé publique et les règles d’importation.

𝐋𝐞 𝟐𝟖 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, c’est l’UMI qui donne un nouveau coup d’arrêt aux réseaux dangereux. Dans un car en transit vers un pays voisin, les agents découvrent 𝟑𝟏𝟎 𝐛𝐚̂𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐟𝐬 𝐞𝐭 𝟓𝟐 𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞́𝐭𝐨𝐧𝐚𝐧𝐭𝐬. Une cargaison à glacer le sang, susceptible d’alimenter les pires déstabilisations. Grâce à ce réflexe professionnel, ce matériel mortel n’atteindra jamais les réseaux auxquels il était destiné.

𝐋𝐚 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞, 𝐚̀ 𝐙𝐨𝐫𝐠𝐡𝐨, la DST réussit un triple coup de filet dans un bus de transport en dénichant 𝟏𝟒 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬; 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝟏𝟒𝟎𝟎 𝐛𝐨𝐢̂𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐞́𝐬, 𝟓𝟎 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐤 (𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞) 𝐞𝐭 𝟏𝟐 𝐜𝐨𝐥𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐬𝐬𝐮𝐬 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐟𝐚𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬. Les trafiquants comptaient sur la banalité du transport interurbain pour dissimuler ces marchandises sensibles et frauduleuses. Mais face à des agents aguerris, aucun subterfuge n’a résisté.

Réagissant à ces opérations exemplaires, le Directeur général des Douanes, 𝐥'𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐊𝐀𝐅𝐀𝐍𝐃𝐎, a salué le professionnalisme, le sang-froid et la détermination des agents engagés sur le terrain. Il a félicité toutes les unités impliquées, rappelant que ces résultats illustrent la perspicacité de l'administration douanière dans la lutte contre les trafics qui menacent notre sécurité, notre économie et la santé des populations. Il a enfin encouragé l'ensemble des services à maintenir la dynamique de vigilance et d'anticipation face à des réseaux toujours plus ingénieux.

En l’espace de quelques heures, ces trois unités ont démontré une même réalité : la Douane burkinabè ne laisse plus aucune marge aux fraudeurs. Santé publique, sécurité nationale, économie locale : rien n’échappe à la vigilance des agents, et chaque saisie rappelle que le territoire est sous étroite protection. Oui, les trafiquants ne savent plus où mettre la tête et c’est bien là tout l’objectif.