Caravane DEME SIRA : La populations des Koulsé exprime sa solidarité

Le flambeau de la solidarité de la caravane nationale « DEME SIRA » a été reçu dans l’après-midi du dimanche 30 novembre 2025, à la place du défilé de Kaya, par le gouverneur de la région des Koulsé, Blaise Ouédraogo.

Après la région de l’Oubri, c’est celle des Koulsé qui a accueilli la caravane nationale « DEME SIRA », (la voie de la solidarité, en langue nationale Dioula).

Ainsi, le flambeau de la solidarité a été remis au gouverneur des koulsé, Blaise Ouédraogo, par son homologue de la région de l’Oubri, Assetou Sy Barry/Traoré.

A l’issue de la remise, elle a souhaité que cette activité soit la lumière éclaire pour la consolidation de la solidarité et l’unité nationale.

Outre la remise du flambeau, la caravane a été ponctuée par une collecte de fonds (625 000 francs) au profit du Fonds national de solidarité et de résilience sociale, une remise des vivres et de non-vivres à l’orphelinat Oasis des enfants de Kaya, des animations dans les rues de la ville et des prestations d’artistes et de troupes théâtrales.

Pour le gouverneur Ouédraogo, ce flambeau symbolise la flamme de la solidarité qui est une arme contre le terrorisme et un pilier pour renforcer la résilience face aux défis actuels.

Pour la présidente de la Délégation spéciale (PDS) de Kaya, Solange Kima/Minoungou, l’initiative « DEME SIRA » vise à revenir aux valeurs ancestrales, où le partage était le maitre-mot de la solidarité.

Le président régional de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) des Koulsé, Cheick Mohamed Lamine Demi, le président du Conseil régional des églises AD des Koulsé, pasteur Théodore Sawadogo et le représentant de l’évêque de Kaya, l’abbé Emile Sawadogo ont unanimement confirmé que tout acte de solidarité trouve ses fondements dans la foi et tout croyant doit porter secours à toute personne en détresse ou dans le besoin.

Lancée le 14 novembre dernier par le Premier ministre, cette caravane se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2025. Après les Koulsé, le flambeau sera passé à la région du Nazinon le 4 décembre prochain.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com