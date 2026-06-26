𝟑𝟒ᵉ 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐞́𝐬 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭 : 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝟑𝟏 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧

‎Le Premier ministre, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé, ce vendredi 26 juin 2026 à Ouagadougou, à l’ouverture de la 34ᵉ session de l’Assemblée générale des sociétés d’État et des établissements publics de prévoyance sociale.

‎

‎Les travaux de cette session sont consacrés à l’examen des comptes de vingt-huit sociétés d’État et de trois établissements publics de prévoyance sociale, arrêtés au 31 décembre 2025.

‎

‎Les résultats provisoires présentés à l’ouverture des travaux traduisent une nette progression des performances des entreprises publiques. En 2025, les vingt-huit sociétés d’État ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 5 571,241 milliards de F CFA, contre 3 090,030 milliards de F CFA en 2024, soit une hausse de 2 481,211 milliards de F CFA. Leur contribution directe au budget de l’État s’élève à 680,049 milliards de F CFA, contre 595,314 milliards de F CFA un an plus tôt. Elle représente désormais 20,61 % des recettes budgétaires de l’État.

‎

‎Sur les vingt-huit sociétés d’État, vingt-cinq affichent des résultats bénéficiaires. Leur résultat net global atteint 146,675 milliards de F CFA en 2025, contre 120,377 milliards de F CFA en 2024, soit une progression de plus de 21 %.

‎

‎Les établissements publics de prévoyance sociale enregistrent également des performances en hausse. Leur total consolidé des produits s’établit à 279,914 milliards de F CFA, en progression de 4,55 % par rapport à 2024. Leur contribution au budget de l’État atteint 2,824 milliards de F CFA, tandis que leur excédent de gestion cumulé s’élève à 215,978 milliards de F CFA.

‎

‎Tout en saluant ces acquis, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a insisté sur le principe de la reddition des comptes, qu’il a qualifié d’exigence fondamentale de bonne gouvernance. Il a exhorté les responsables des entités publiques à renforcer la rigueur dans la gestion, l’efficacité dans l’action et la redevabilité dans l’atteinte des résultats, afin d’en faire de véritables instruments de cohésion sociale, de croissance économique et de souveraineté nationale.

‎

‎Cette 34ᵉ session intervient dans un contexte marqué par le renforcement de la présence stratégique de l’État dans les secteurs clés de l’économie nationale. Le Premier ministre a annoncé la création de six nouvelles sociétés d’État, traduisant la volonté des autorités de consolider la souveraineté économique du pays, conformément à la vision du Président du Faso.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞