L’acquisition d’un microscope électronique à balayage de dernière génération, annoncée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est « d’un intérêt stratégique pour le Burkina Faso », selon le maître de conférences en physique appliquée, Dr Adama Ouédraogo. Il loue les capacités exceptionnelles de cet outil puissant, utilisé aussi bien en laboratoire que dans la recherche, l’expertise technique et le contrôle de qualité. (Interview)

AIB : Qu’est-ce qu’un microscope électronique à balayage et quelles sont les spécificités de l’appareil acquis par le Burkina Faso ?

Adama Ouédraogo(A.O) : Un Microscope électronique à balayage, souvent appelé MEB, est un appareil scientifique très puissant qui permet d’observer des objets extrêmement petits, invisibles à l’œil nu et même aux microscopes optiques classiques, qui sont les plus couramment utilisés. En termes simples, mais scientifiquement rigoureux, le microscope ordinaire utilise la lumière pour observer les objets, tandis que le MEB utilise un faisceau d’électrons, ce qui permet de voir des détails des milliers de fois plus petits. Le MEB permet d’observer la surface des matériaux avec une précision exceptionnelle. Il permet d’analyser la structure, la forme et parfois même la composition chimique des objets observés. A titre d’exemple, on peut visualiser clairement les grains d’un métal, la surface d’un minerai, la texture d’un sol, des bactéries ou encore des défauts dans un matériau industriel.

Son acquisition revêt donc un intérêt stratégique pour le Burkina Faso. D’après les déclarations officielles du 26 janvier 2026 du camarade Président, le capitaine Ibrahim Traoré, il s’agit d’un microscope électronique à balayage de dernière génération, ce qui implique généralement les caractéristiques suivantes, sans entrer dans des détails techniques complexes : il offre une très haute résolution, c’est-à-dire la capacité d’observer des détails à l’échelle du nanomètre (un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre). Il permet également de réaliser des analyses impossibles avec les anciens équipements. Il intègre une analyse chimique, car ce type de MEB est souvent couplé à un système d’analyse permettant d’identifier les éléments chimiques constituant un matériau (or, fer, silicium, aluminium, etc.). Cet appareil est également polyvalent, en ce sens qu’il peut analyser des solides, des poudres ainsi que des matériaux naturels ou industriels. Le microscope électronique à balayage n’est donc pas seulement un appareil de laboratoire, mais aussi un outil de recherches, d’expertise technique et de contrôle qualité.

AIB : Dans quels domaines le Burkina Faso peut-il utiliser ce microscope ?

A.O : C’est ici que l’enjeu du développement national est majeur, car les domaines d’application sont très nombreux. Dans le secteur des mines et des ressources naturelles, cet outil facilite l’analyse des minerais tels que l’or, le manganèse ou le zinc. Il permet une meilleure caractérisation des ressources minières, avec un impact direct sur la souveraineté minière et économique, notamment par la réduction de la dépendance aux analyses réalisées à l’étranger. Sur le plan agricole et dans la gestion des sols, le MEB permet une étude fine des sols agricoles, l’analyse des argiles, des nutriments et des phénomènes de dégradation des terres, contribuant ainsi à l’appui à une agriculture durable et à une meilleure productivité agricole. Dans le domaine de la santé et de la biologie, il offre des possibilités d’observation de bactéries, de parasites et de tissus dans un cadre de recherches. Il peut également appuyer la recherche biomédicale et pharmaceutique, renforçant ainsi les capacités nationales en matière de recherches en santé. Enfin, sur le plan industriel et de l’innovation technologique, l’acquisition d’un tel équipement facilite le développement de matériaux locaux et soutient l’industrialisation et la transformation locale. Cela contribuera, sans nul doute, à renforcer l’industrialisation endogène déjà engagée au pays des Hommes intègres.

Agence d’information du Burkina