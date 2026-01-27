Sécurisation des fêtes de fin d’année: le bilan de l’opération Wibga présenté

Le ministère de la Sécurité a organisé, mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou, une conférence de presse pour présenter le bilan de l’opération Wibga.

La criminalité au Burkina Faso est en baisse. C’est l’information principale issue de la conférence de presse, animée par le ministère de la Sécurité, mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou. A cette rencontre avec les journalistes, présidée par le directeur du cabinet du ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Emmanuel Wendinmanegdé Zongo, il a été présenté les résultats engrangés lors de l’opération Wibga qui s’est déroulée, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, sur toute l’étendue du territoire national.

Il en ressort que plus de 584 066 personnes ont été contrôlées, 1 610 interpellées et 176 déférées. 394 015 véhicules ont été également contrôlés, 6 072 engins saisis et 8 armes dont 2 kalachnikovs récupérées. En plus, les forces de sécurité ont également mis la main sur d’importantes quantités de produits illicites, notamment des drogues, des boissons frelatées, du carburant frauduleux et des munitions. Ces actions, ont indiqué les animateurs du point de presse, ont contribué à une baisse du taux de criminalité nationale qui est passé de 3,17 pour 100 000 habitants en novembre 2025 à 2,73 pour 100 000 habitants en décembre 2025. L’opération a mobilisé plus de 177 847 agents de sécurité.

Ces actions ont été menées à travers, notamment des patrouilles diurnes et nocturnes, des contrôles sécuritaires et documentaires sur les axes routiers, la sécurisation des lieux de culte lors des grandes célébrations religieuses, ainsi que la surveillance des lieux de grands rassemblements. En matière de sécurité routière, l’opération Wibga, selon le ministère de la Sécurité, a multiplié les contrôles et les actions de sensibilisation.

Consolider les acquis sécuritaires

Ainsi, 175 contrôles radars et contrôles du port de la ceinture de sécurité ont été réalisés, 69 contrôles par éthylotests effectués et 117 campagnes de sensibilisation menées sur le port du casque et les comportements à risque. Par ailleurs, 2 131 interventions de secours ont été enregistrées, permettant l’évacuation de 2 189 victimes vers les structures sanitaires. En matière de prévention routière et de secours, 6 337 personnes ont été sensibilisées. Le nombre d’interventions liées aux accidents de la circulation a connu une baisse notable lors des deux dernières semaines de l’opération.

De l’avis du commissaire Zongo, l’opération a été un grand succès. Tout cela, a-t-il ajouté, a été possible grâce à la collaboration de la population. Toutefois, malgré ces résultats encourageants, l’opération a été confrontée à plusieurs difficultés, notamment le non-respect des consignes de sécurité, l’incivisme de certains usagers de la route et le faible éclairage de certains axes et zones à risque. Toutefois, un taux de létalité de 3,06 % a été enregistré, principalement dû au non-port du casque par certains usagers de la route. Pour les animateurs du point de presse, les résultats obtenus témoignent de l’efficacité du dispositif mis en place. Dans ce sens, un appel a été lancé aux populations pour un changement de comportement afin de consolider durablement les acquis sécuritaires enregistrés.

Soumaïla BONKOUNGOU

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)