Cotisations sociales à l’ONATEL-SA: un protocole d’accord pour solder un vieux différend

JK. Sidwaya
Le ministère des Serviteurs du Peuple, l’ONATEL-SA, ses travailleurs et ex-travailleurs ont signé un protocole d’accord mettant fin à un différend de plusieurs années lié aux cotisations sociales, mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou.

Après des années de contentieux et de négociations, une issue consensuelle a été trouvée au dossier des cotisations sociales des travailleurs et ex-travailleurs de l’Office national des télécommunications société anonyme (ONATEL-SA). En effet, les différentes parties ont signé, le mardi 27 janvier 2026, à Ouagadougou, un protocole d’accord visant à régler définitivement la question du paiement des pensions, longtemps source de tensions. L’accord ouvre la voie à un reversement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à une amélioration du niveau des pensions des bénéficiaires.

Selon le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, ce protocole met un terme à un différend qui opposait depuis des années, les travailleurs et ex-travailleurs de l’ONATEL à des structures publiques, notamment la CNSS et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO). Il a précisé que certains travailleurs ayant cotisé à la CARFO percevaient déjà leurs pensions, mais revendiquaient un paiement par la CNSS. Et ce, conformément à des décisions judiciaires qui n’avaient toutefois pas précisé les modalités pratiques de ce transfert. « Le protocole d’accord que nous venons de signer va permettre à la CNSS de clarifier définitivement la situation », a indiqué le ministre des Serviteurs du Peuple. Il prévoit notamment le reversement des cotisations concernées à la CNSS qui procédera à la liquidation des pensions selon les procédures.

Soulignant que l’accord repose sur des efforts partagés, il a invité les ex-travailleurs à s’engager à éteindre tout contentieux judiciaire, l’ONATEL à consentir des sacrifices pour compléter les cotisations sociales et la CNSS à faciliter le traitement du dossier dans un esprit de responsabilité.

Le directeur général de l’ONATEL-SA, Mohamed Karim, a salué l’engagement personnel du ministre Mathias Traoré et l’esprit de dialogue qui a prévalu tout au long du processus. Il a reconnu que ce différend a eu des répercussions regrettables, tant sur le plan humain que sur l’image de l’entreprise. « La signature de ce protocole d’accord marque un tournant décisif. Elle symbolise la réconciliation, le dialogue retrouvé et le respect des engagements mutuels », a-t-il déclaré. Qualifiant l’accord d’historique, il a réaffirmé la volonté de sa société à restaurer durablement la confiance et d’inscrire ses relations sociales dans une dynamique apaisée et tournée vers l’avenir.

Le représentant des ex-travailleurs, Moïse Sangaré, a exprimé sa satisfaction pour l’aboutissement de cet accord. Il a salué l’implication des plus hautes autorités et l’engagement du ministère des Serviteurs du Peuple en faveur de la justice sociale. Pour lui, cet accord lève un obstacle majeur à l’accès à une retraite digne et garantit que les années de labeur des agents et ex-agents de l’ONATEL seront pleinement reconnues et valorisées.

Adama SEDGO
Fatimata ZOUNGRANA
(Stagiaire)

 

