AVIS DE RECRUTEMENT POUR UNE SOCIETE DE LA PLACE

Le cabinet OROGNA Consulting spécialisé dans les solutions de Ressources Humaines : Recrutement-Formation-Etudes-Intérim et Placement-Elaboration d’outils de gestion… lance un recrutement pour le compte d’une société de la place.

Les postes à pourvoir selon le tableau ci-dessous :

NUMERO INTITULE DU POSTE NOMBRE 01 Directeur Général 01 02 Secrétaire de Direction 01 03 Agent de liaison 01 04 Responsable Administratif et des Finances 01 05 Agent Vérificateur 01 06 Responsable des Archives 01 07 Agent call center 01 08 Représentants provinciaux 30 09 Points focaux 16 10 Secrétaires 30

POSTE N°1 : Directeur Général de la société

Nombre de poste à pourvoir : Un (1)

Qualifications

Le / la Directeur / Directrice Général doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+3) en économie, gestion, finances, droit, commerce ou tout autre diplôme équivalent ;

Justifier d’au moins deux (02) années d’expérience professionnelle dans le management ;

Avoir une bonne capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse ;

Avoir une réactivité, une capacité d’anticipation et de saisir les opportunités ;

Avoir de compétences en gestion budgétaire et financière.

Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques de gestion (ERP, Excel, MS Project) ;

Avoir un leadership affirmé et une capacité à mobiliser les équipes ;

Avoir une forte orientation résultats et performance ;

Avoir le sens de l’organisation, la rigueur et la méthode ;

Avoir l’esprit d’analyse et de décision.

Missions et tâches

Le/la Directeur /Directrice Générale a pour mission de diriger, coordonner et piloter l’ensemble des activités de la société.

Les principales missions sont :

S’assurer de l’élaboration du programme d’activités ;

Coordonner et superviser les actions de mobilisation ;

Organiser les réunions mensuelles des coordinateurs provinciaux ;

Evaluer périodiquement les performances des responsables.

Organiser la vie sociale de la coopérative : Assemblée générale, Conseil d’administration etc. ;

Produire les rapports mensuels des activités de la coopérative.

POSTE N°2 : Secrétaire de direction

Nombre de poste à pourvoir : Un (1)

Qualifications

La/ le Secrétaire de direction doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+2 en secrétariat ou tout autre diplôme équivalent ;

Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience ;

Rigueur, méthode et sens de l’analyse ;

Réactivité et sang-froid face aux urgences ;

Esprit d’équipe et sens du leadership ;

Sens de l’organisation et orientation résultats.

Missions et tâches

La/ le Secrétaire de direction placé(e) sous l’autorité du Directeur Général de la société,

Ses principales missions sont :

L’administration courante du secrétariat particulier

L’évaluation des collaborateurs directs

L’élaboration et la mise en place des outils de pilotage du secrétariat particulier

L’élaboration des programmes et rapports d’activité du service

L’élaboration des stratégies relatives au secrétariat

La gestion du courrier relevant de ses attributions

La rédaction des comptes rendus des rencontres et des réunions

La gestion de l’agenda du premier responsable

A l’organisation des rencontres

POSTE N° 3 : Agent de liaison

Nombre de poste à pourvoir : Un (1)

Qualifications

Être titulaire du CEP ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

Être en bonne condition physique ;

Être méthodique, organisé et rigoureux dans le travail ;

Être courtois, discret et avec un esprit orienté résultats.

Missions et tâches

Enregistrer les actes ;

Transmettre et expédier le courrier interne et externe ;

Récupérer et ventiler les journaux ;

Effectuer les courses diverses du service auprès des services destinataires.

POSTE N° 4 : Responsable de l’administration et des finances

Nombre de poste à pourvoir : Un (1)

Qualifications

Être titulaire d’un BAC+ 3 ans en finance comptabilité ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

Avoir une expérience professionnelle de deux (02) ans dans un poste similaire ;

Être en bonne condition physique ;

Être méthodique, organisé et rigoureux dans le travail ;

Être courtois, discret et avec un esprit orienté résultats.

Missions et tâches

La tenue des réunions de direction

L’évaluation des collaborateurs directs

L’élaboration des outils internes de pilotage

L’encadrement des collaborateurs

L’élaboration de l’avant-projet du budget

L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie financière

L’organisation de la revue à mi-parcours du budget

La mise en œuvre des règles de la comptabilité matière

L’exécution du budget

A l’élaboration des documents stratégiques.

POSTE N°5 : Agent vérificateur

Nombre de poste à pourvoir : Un (01)

Qualifications

L’Agent vérificateur doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+2 en informatique ou tout autre diplôme équivalent ;

Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine informatique ;

Être Rigoureux et méthodique et avoir le sens de l’analyse ;

Avoir le sens de la réactivité et sang-froid face aux urgences ;

Avoir un esprit d’équipe et le sens du leadership ;

Avoir le sens de l’organisation et être orienter résultats.

Missions et tâches

L’Agent vérificateur placé sous l’autorité du Directeur général, ses principales missions sont :

Consulter régulièrement la plateforme pour identifier les transactions effectuées par les souscripteurs ;

Vérifier les transactions financières afin d’assurer leur concordance ;

Vérifier les transactions relatives aux souscriptions validées par les coordinateurs ;

Signaler éventuellement aux coordinateurs et aux administrateurs de la plateforme les erreurs de validation

Valider définitivement l’opération sur la plateforme informatique.

POSTE N° 6 : Responsable des archives

Nombre de poste à pourvoir : Un (1)

Qualifications

Être titulaire d’un BAC+ 2 ans en archives ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

Avoir une expérience professionnelle de deux (02) ans dans un poste similaire ;

Être en bonne condition physique ;

Être méthodique, organisé et rigoureux dans le travail ;

Être courtois, discret et avec un esprit orienté résultats.

Missions et tâches

La collecte, le classement, la conservation et la communication des archives ;

L’archivage et la gestion des documents

Le traitement documentaire

La sécurisation et la propreté des dépôts de préarchivage ;

A l’optimisation des conditions de stockage et de conservation des archives et les espaces en conséquence de manière prospective

POSTE N°7 : Agent call center

Nombre de poste à pourvoir : Un (01)

Qualifications

L’Agent call center doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’un diplôme de baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ;

Avoir de l’expérience dans le domaine de la gestion des appels et du conseil ;

Avoir le sens de l’écoute et de communication ;

Avoir le sens de la négociation et de la diplomatie ;

Capacité d’adaptation ;

Rigueur et méthode.

Missions et tâches

Les principales missions sont :

Appeler par ordre de souscription les nouveaux membres pour les orienter dans la finalisation et la délivrance du livret de membre ;

Vérifier les instances de souscription pour leur régularisation ;

Recevoir les appels des membres qui souhaitent des renseignements et y répondre ;

Suivre les interactions sur les comptes WhatsApp et apporter des réponses ou des solutions aux problèmes posés,

Transmettre au responsable des souscriptions les demandes au-delà de ses compétences ;

Suivre avec le Community manager les interactions sur les médias sociaux pour y répondre efficacement et en temps réel ;

Faire le lien entre les souscripteurs et le back-office.

POSTE N°8 : Coordinateur provincial

Nombre de poste à pourvoir : trente (30)

Qualifications

Le Coordinateur provincial doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’au moins d’un diplôme universitaire BAC+2 en économie, marketing ou tout autre diplôme équivalent ;

Avoir l’expérience dans le management ;

Être rigoureux et méthodique et avoir le sens de l’analyse ;

Réactivité et sang-froid face aux urgences ;

Esprit d’équipe et sens du leadership ;

Sens de l’organisation et orientation résultats.

Missions et tâches

Le Coordinateur provincial placé sous l’autorité du Directeur, aura comme principales missions de :

Organiser les sensibilisations sur l’actionnariat populaire ;

Promouvoir la souscription aux entreprises communautaires proposées ;

Valider les souscriptions et délivrer les livrets de membres

Recevoir, rassurer et conseiller les membres ;

Tenir un registre des membres de la province

Produire un reporting mensuel sur les performances de souscriptions (nombre et montants) de la province ou de la circonscription administrative.

POSTE N°9 : Point focal

Nombre de poste à pourvoir : seize (16)

Qualifications

Le Point focal doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’au moins d’un diplôme du baccalauréat +2 en économie, marketing ou tout autre diplôme équivalent ;

Avoir l’expérience dans le management ;

Être rigoureux et méthodique et avoir le sens de l’analyse ;

Réactivité et sang-froid face aux urgences ;

Esprit d’équipe et sens du leadership ;

Sens de l’organisation et orientation résultats ;

Missions et tâches

Le Point focal placé sous l’autorité du Coordonnateur provincial, aura comme principales missions sont de :

Organiser les sensibilisations sur l’actionnariat populaire ;

Promouvoir la souscription aux entreprises communautaires proposées ;

Valider les souscriptions et délivrer les livrets de membres

Recevoir, rassurer et conseiller les membres ;

Tenir un registre des membres de la province ;

Produire un reporting mensuel sur les performances de souscriptions (nombre et montants) de la province ou de la circonscription administrative.

POSTE N°10 : Secrétaire

Nombre de poste à pourvoir : trente (30)

Qualifications

La secrétaire doit avoir les qualifications minimales ci–après :

Être titulaire d’un diplôme de BEPC ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;

Avoir de l’expérience dans le domaine du secrétariat ;

Avoir le sens de l’écoute et de communication ;

Avoir le sens de la négociation et de la diplomatie ;

Avoir la capacité d’adaptation ;

Être rigoureux et méthodique ;

Missions et tâches

Les principales missions sont :

Assurer la permanence au niveau de la coordination ;

Recevoir les nouveaux souscripteurs ou leurs dossiers ;

Vérifier les dossiers de demande d’adhésion ou de souscription ;

Saisir les dossiers conformes dans la plateforme informatique ;

Réclamer les compléments pour les dossiers incomplets et faire des relances en cas de retard ;

Transmettre les dossiers traités au coordinateur ou à l’agent souscripteur ;

Fournir les renseignements sur le processus de souscription aux visiteurs.

Composition des dossiers des candidatures

Tous les candidats doivent fournir les pièces suivantes :

Un CV sincère, daté et signé ; La copie légalisée du diplôme demandé ; Les copies des attestations et/ou certificats de travail ; Une copie simple de la carte d’identité.

Conditions générales liées à tous les postes

Être de nationalité Burkinabè ;

Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;

Ne pas faire l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de trois (03) mois au moins ou avec sursis de dix-huit (18) mois au moins ;

Être âgé d’au plus 45 ans au 31 décembre 2026 ;

Être membre à l’actionnariat populaire

Procédure de candidature

Tous les candidats sont invités à soumettre leurs candidatures uniquement par voie électronique et en fichier unique en PDF à l’adresse suivante :

recrutementorogna@gmail.com

Pour plus d’informations veuillez contacter le + 226 25 45 62 45

NB :

Les envois multiples annulent votre candidature ;

Seuls les candidats potentiels seront contactés pour la suite de la procédure ;

Le cabinet va procéder à une enquête de moralité et à une vérification de l’authenticité des diplômes au besoin ;

Préciser le titre du poste en objet.

Nul ne peut postuler à plus d’un poste.

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi, 04 Février à 00h-00