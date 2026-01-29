AVIS DE RECRUTEMENT POUR UNE SOCIETE DE LA PLACE

Le cabinet OROGNA Consulting spécialisé dans les solutions de Ressources Humaines : Recrutement-Formation-Etudes-Intérim et Placement-Elaboration d’outils de gestion… lance un recrutement pour le compte d’une société de la place.
Les postes à pourvoir selon le tableau ci-dessous :
|NUMERO
|INTITULE DU POSTE
|NOMBRE
|01
|Directeur Général
|01
|02
|Secrétaire de Direction
|01
|03
|Agent de liaison
|01
|04
|Responsable Administratif et des Finances
|01
|05
|Agent Vérificateur
|01
|06
|Responsable des Archives
|01
|07
|Agent call center
|01
|08
|Représentants provinciaux
|30
|09
|Points focaux
|16
|10
|Secrétaires
|30
POSTE N°1 : Directeur Général de la société
Nombre de poste à pourvoir : Un (1)
Qualifications
Le / la Directeur / Directrice Général doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+3) en économie, gestion, finances, droit, commerce ou tout autre diplôme équivalent ;
- Justifier d’au moins deux (02) années d’expérience professionnelle dans le management ;
- Avoir une bonne capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse ;
- Avoir une réactivité, une capacité d’anticipation et de saisir les opportunités ;
- Avoir de compétences en gestion budgétaire et financière.
- Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques de gestion (ERP, Excel, MS Project) ;
- Avoir un leadership affirmé et une capacité à mobiliser les équipes ;
- Avoir une forte orientation résultats et performance ;
- Avoir le sens de l’organisation, la rigueur et la méthode ;
- Avoir l’esprit d’analyse et de décision.
Missions et tâches
Le/la Directeur /Directrice Générale a pour mission de diriger, coordonner et piloter l’ensemble des activités de la société.
Les principales missions sont :
- S’assurer de l’élaboration du programme d’activités ;
- Coordonner et superviser les actions de mobilisation ;
- Organiser les réunions mensuelles des coordinateurs provinciaux ;
- Evaluer périodiquement les performances des responsables.
- Organiser la vie sociale de la coopérative : Assemblée générale, Conseil d’administration etc. ;
- Produire les rapports mensuels des activités de la coopérative.
POSTE N°2 : Secrétaire de direction
Nombre de poste à pourvoir : Un (1)
Qualifications
La/ le Secrétaire de direction doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+2 en secrétariat ou tout autre diplôme équivalent ;
- Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience ;
- Rigueur, méthode et sens de l’analyse ;
- Réactivité et sang-froid face aux urgences ;
- Esprit d’équipe et sens du leadership ;
- Sens de l’organisation et orientation résultats.
Missions et tâches
La/ le Secrétaire de direction placé(e) sous l’autorité du Directeur Général de la société,
Ses principales missions sont :
- L’administration courante du secrétariat particulier
- L’évaluation des collaborateurs directs
- L’élaboration et la mise en place des outils de pilotage du secrétariat particulier
- L’élaboration des programmes et rapports d’activité du service
- L’élaboration des stratégies relatives au secrétariat
- La gestion du courrier relevant de ses attributions
- La rédaction des comptes rendus des rencontres et des réunions
- La gestion de l’agenda du premier responsable
- A l’organisation des rencontres
POSTE N° 3 : Agent de liaison
Nombre de poste à pourvoir : Un (1)
Qualifications
- Être titulaire du CEP ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
- Être en bonne condition physique ;
- Être méthodique, organisé et rigoureux dans le travail ;
- Être courtois, discret et avec un esprit orienté résultats.
Missions et tâches
- Enregistrer les actes ;
- Transmettre et expédier le courrier interne et externe ;
- Récupérer et ventiler les journaux ;
- Effectuer les courses diverses du service auprès des services destinataires.
POSTE N° 4 : Responsable de l’administration et des finances
Nombre de poste à pourvoir : Un (1)
Qualifications
- Être titulaire d’un BAC+ 3 ans en finance comptabilité ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
- Avoir une expérience professionnelle de deux (02) ans dans un poste similaire ;
- Être en bonne condition physique ;
- Être méthodique, organisé et rigoureux dans le travail ;
- Être courtois, discret et avec un esprit orienté résultats.
Missions et tâches
- La tenue des réunions de direction
- L’évaluation des collaborateurs directs
- L’élaboration des outils internes de pilotage
- L’encadrement des collaborateurs
- L’élaboration de l’avant-projet du budget
- L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie financière
- L’organisation de la revue à mi-parcours du budget
- La mise en œuvre des règles de la comptabilité matière
- L’exécution du budget
- A l’élaboration des documents stratégiques.
POSTE N°5 : Agent vérificateur
Nombre de poste à pourvoir : Un (01)
Qualifications
L’Agent vérificateur doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC+2 en informatique ou tout autre diplôme équivalent ;
- Justifier d’au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine informatique ;
- Être Rigoureux et méthodique et avoir le sens de l’analyse ;
- Avoir le sens de la réactivité et sang-froid face aux urgences ;
- Avoir un esprit d’équipe et le sens du leadership ;
- Avoir le sens de l’organisation et être orienter résultats.
Missions et tâches
L’Agent vérificateur placé sous l’autorité du Directeur général, ses principales missions sont :
- Consulter régulièrement la plateforme pour identifier les transactions effectuées par les souscripteurs ;
- Vérifier les transactions financières afin d’assurer leur concordance ;
- Vérifier les transactions relatives aux souscriptions validées par les coordinateurs ;
- Signaler éventuellement aux coordinateurs et aux administrateurs de la plateforme les erreurs de validation
- Valider définitivement l’opération sur la plateforme informatique.
POSTE N° 6 : Responsable des archives
Nombre de poste à pourvoir : Un (1)
Qualifications
- Être titulaire d’un BAC+ 2 ans en archives ou tout autre diplôme jugé équivalent ;
- Avoir une expérience professionnelle de deux (02) ans dans un poste similaire ;
- Être en bonne condition physique ;
- Être méthodique, organisé et rigoureux dans le travail ;
- Être courtois, discret et avec un esprit orienté résultats.
Missions et tâches
- La collecte, le classement, la conservation et la communication des archives ;
- L’archivage et la gestion des documents
- Le traitement documentaire
- La sécurisation et la propreté des dépôts de préarchivage ;
- A l’optimisation des conditions de stockage et de conservation des archives et les espaces en conséquence de manière prospective
POSTE N°7 : Agent call center
Nombre de poste à pourvoir : Un (01)
Qualifications
L’Agent call center doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’un diplôme de baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent ;
- Avoir de l’expérience dans le domaine de la gestion des appels et du conseil ;
- Avoir le sens de l’écoute et de communication ;
- Avoir le sens de la négociation et de la diplomatie ;
- Capacité d’adaptation ;
- Rigueur et méthode.
Missions et tâches
Les principales missions sont :
- Appeler par ordre de souscription les nouveaux membres pour les orienter dans la finalisation et la délivrance du livret de membre ;
- Vérifier les instances de souscription pour leur régularisation ;
- Recevoir les appels des membres qui souhaitent des renseignements et y répondre ;
- Suivre les interactions sur les comptes WhatsApp et apporter des réponses ou des solutions aux problèmes posés,
- Transmettre au responsable des souscriptions les demandes au-delà de ses compétences ;
- Suivre avec le Community manager les interactions sur les médias sociaux pour y répondre efficacement et en temps réel ;
- Faire le lien entre les souscripteurs et le back-office.
POSTE N°8 : Coordinateur provincial
Nombre de poste à pourvoir : trente (30)
Qualifications
Le Coordinateur provincial doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’au moins d’un diplôme universitaire BAC+2 en économie, marketing ou tout autre diplôme équivalent ;
- Avoir l’expérience dans le management ;
- Être rigoureux et méthodique et avoir le sens de l’analyse ;
- Réactivité et sang-froid face aux urgences ;
- Esprit d’équipe et sens du leadership ;
- Sens de l’organisation et orientation résultats.
Missions et tâches
Le Coordinateur provincial placé sous l’autorité du Directeur, aura comme principales missions de :
- Organiser les sensibilisations sur l’actionnariat populaire ;
- Promouvoir la souscription aux entreprises communautaires proposées ;
- Valider les souscriptions et délivrer les livrets de membres
- Recevoir, rassurer et conseiller les membres ;
- Tenir un registre des membres de la province
- Produire un reporting mensuel sur les performances de souscriptions (nombre et montants) de la province ou de la circonscription administrative.
POSTE N°9 : Point focal
Nombre de poste à pourvoir : seize (16)
Qualifications
Le Point focal doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’au moins d’un diplôme du baccalauréat +2 en économie, marketing ou tout autre diplôme équivalent ;
- Avoir l’expérience dans le management ;
- Être rigoureux et méthodique et avoir le sens de l’analyse ;
- Réactivité et sang-froid face aux urgences ;
- Esprit d’équipe et sens du leadership ;
- Sens de l’organisation et orientation résultats ;
Missions et tâches
Le Point focal placé sous l’autorité du Coordonnateur provincial, aura comme principales missions sont de :
- Organiser les sensibilisations sur l’actionnariat populaire ;
- Promouvoir la souscription aux entreprises communautaires proposées ;
- Valider les souscriptions et délivrer les livrets de membres
- Recevoir, rassurer et conseiller les membres ;
- Tenir un registre des membres de la province ;
- Produire un reporting mensuel sur les performances de souscriptions (nombre et montants) de la province ou de la circonscription administrative.
POSTE N°10 : Secrétaire
Nombre de poste à pourvoir : trente (30)
Qualifications
La secrétaire doit avoir les qualifications minimales ci–après :
- Être titulaire d’un diplôme de BEPC ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;
- Avoir de l’expérience dans le domaine du secrétariat ;
- Avoir le sens de l’écoute et de communication ;
- Avoir le sens de la négociation et de la diplomatie ;
- Avoir la capacité d’adaptation ;
- Être rigoureux et méthodique ;
Missions et tâches
Les principales missions sont :
- Assurer la permanence au niveau de la coordination ;
- Recevoir les nouveaux souscripteurs ou leurs dossiers ;
- Vérifier les dossiers de demande d’adhésion ou de souscription ;
- Saisir les dossiers conformes dans la plateforme informatique ;
- Réclamer les compléments pour les dossiers incomplets et faire des relances en cas de retard ;
- Transmettre les dossiers traités au coordinateur ou à l’agent souscripteur ;
- Fournir les renseignements sur le processus de souscription aux visiteurs.
Composition des dossiers des candidatures
Tous les candidats doivent fournir les pièces suivantes :
- Un CV sincère, daté et signé ;
- La copie légalisée du diplôme demandé ;
- Les copies des attestations et/ou certificats de travail ;
- Une copie simple de la carte d’identité.
Conditions générales liées à tous les postes
- Être de nationalité Burkinabè ;
- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
- Ne pas faire l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de trois (03) mois au moins ou avec sursis de dix-huit (18) mois au moins ;
- Être âgé d’au plus 45 ans au 31 décembre 2026 ;
- Être membre à l’actionnariat populaire
Procédure de candidature
Tous les candidats sont invités à soumettre leurs candidatures uniquement par voie électronique et en fichier unique en PDF à l’adresse suivante :
recrutementorogna@gmail.com
Pour plus d’informations veuillez contacter le + 226 25 45 62 45
NB :
- Les envois multiples annulent votre candidature ;
- Seuls les candidats potentiels seront contactés pour la suite de la procédure ;
- Le cabinet va procéder à une enquête de moralité et à une vérification de l’authenticité des diplômes au besoin ;
- Préciser le titre du poste en objet.
- Nul ne peut postuler à plus d’un poste.
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi, 04 Février à 00h-00