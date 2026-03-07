MOIS DE LA FEMME 2026: les femmes de Gaoua ont leur périmètre maraîcher pour accélérer leur autonomisation 

Le Chargé de mission à la Présidence du Faso, M. Dominique CONOMBO, a procédé, ce mercredi 4 mars à Gaoua, au nom du Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à la remise officielle d’un site maraîcher aux femmes de Gaoua, région du Djôrô.

Cette remise s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme et démontre la volonté politique du Chef de l’État d’œuvrer à une véritable autonomisation de la femme au Burkina Faso. D’une superficie de 1,5 ha, ce site maraîcher, situé dans le quartier Bakonon de la commune de Gaoua, est équipé d’un forage haut débit, d’un château d’une capacité de 10 m3 et de huit bassins de retenue d’eau.

« Cette année, sur instruction du Président du Faso, nous avons voulu rompre avec les activités festives du 8-Mars et initier des projets structurants au profit des femmes. Ce périmètre va contribuer à l’autonomisation de la femme, à la sécurité alimentaire dans la région du Djôrô », indique M. CONOMBO. Il a invité les bénéficiaires à prendre bien soin de ce joyau qui vise à contribuer à l’épanouissement de la femme, véritable actrice de développement.

La représentante des bénéficiaires, Mme Madeleine DA/KAMBOU, a salué la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ de travailler à mettre la femme au centre du développement à travers ces sites maraîchers. Pour elle, ce site va contribuer au bien-être économique des femmes, à l’auto prise en charge des femmes déplacées internes de Gaoua.

Direction de la communication de la Présidence du Faso