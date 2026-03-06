Cadre sectoriel de Dialogue <> : les acteurs dressent le bilan et se penchent sur les perspectives en lien avec le Plan RELANCE

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO) et la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (Annick Lydie PIKBOUGOUM/ZINGUÉ) ont co-présidé la revue annuelle de la Politique nationale de développement du Cadre sectoriel de dialogue « Culture, Tourisme, Sports et Loisirs » (CSD-CTSL), le vendredi 6 mars 2026 à Ouagadougou.

Instance de concertation et de suivi des politiques publiques, le Cadre sectoriel de dialogue permet d’évaluer les performances du secteur « Culture, Tourisme, Sports et Loisirs » et d’orienter les actions futures. La présente session, première de l’année 2026, a permis de faire le bilan des actions sur la période 2021-2025, avec un accent particulier sur les réalisations de 2025, tout en examinant les perspectives pour 2026-2030.

Ces travaux interviennent dans un contexte marqué par l’adoption, en Conseil des ministres le 29 janvier 2026, du nouveau référentiel national de développement dénommé Plan RELANCE 2026-2030, qui fixe les priorités stratégiques pour la relance et la transformation du Burkina Faso.

Au titre du bilan, plusieurs acquis ont été enregistrés dans les domaines de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs. Il s’agit notamment de : l’organisation de cinq manifestations culturelles majeures que sont le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), la Nuit des Lompolo, le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et le Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) ; le financement de 116 opérateurs culturels et touristiques à travers le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) ; la réalisation de 52 activités sportives, culturelles et de loisirs dans les Centres régionaux des œuvres universitaires (CROU) ; la tenue de la 36ᵉ édition du Tour du Faso ; la participation de 1 232 étudiants aux championnats universitaires organisés à Fada N’Gourma ; la normalisation du Stade du 4 Août ; le contrôle de 1 118 entreprises touristiques au regard de la réglementation et des normes en vigueur ; le classement de 60 entreprises touristiques ; la sensibilisation de 186 acteurs du secteur touristique sur leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; l’organisation de la première édition du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle de l’AES.

Au terme de l’évaluation, le secteur a enregistré en 2025 un taux de réalisation de 77,78 % sur 54 indicateurs de produits, contre 60 % à la fin de l’année 2024, traduisant des progrès notables dans la mise en œuvre des actions sectorielles.

Tout en saluant ces résultats, le Ministre de la Communication a invité les acteurs publics ainsi que les partenaires du secteur privé à redoubler d’efforts afin de consolider les acquis et d’accélérer la mise en œuvre des projets structurants inscrits dans le Plan RELANCE 2026-2030.

Les ministres ont également appelé à une mobilisation collective pour la réussite de la 22ᵉ édition de la Semaine nationale de la Culture, ainsi que pour l’organisation prochaine de la première édition du <<Tour cycliste féminin Yennenga>>, en vue de renforcer le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale.