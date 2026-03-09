Relations avec le Saint -Siège: le Premier ministre reçoit le Cardinal Pietro Parolin

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce vendredi 6 mars 2026, une audience au secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le Cardinal Pietro Parolin. Le Cardinal Pietro Parolin séjourne au Burkina Faso dans le cadre de l’ordination épiscopale, de Monseigneur Relwendé Kisito Ouédraogo, en qualité de Nonce apostolique auprès de la République du Congo.

‎Lors de l’audience, les échanges ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les efforts déployés par le gouvernement burkinabè pour la paix, la sécurité et le développement. La qualité des relations entre l’Etat burkinabè et l’Eglise catholique a également été évoquée.

Le Premier ministre a saisi cette occasion pour souhaiter un agréable séjour au Cardinal Pietro Parolin et exprimer la reconnaissance du Burkina Faso pour l’honneur fait à la communauté chrétienne catholique du pays à travers l’élévation de Monseigneur Relwendé Kisito Ouédraogo à cette haute responsabilité au service de l’Eglise. La situation sécuritaire et les relations internationales du Burkina Faso ont également été abordées. Sur ce sujet, le chef du gouvernement s’est voulu rassurant et confiant quant à la détermination et à la marche du peuple burkinabè vers la reconquête totale de sa souveraineté et le retour durable de la paix. Il a également réaffirmé la disponibilité du Burkina Faso à coopérer avec tout partenaire respectueux de sa souveraineté.

A l’issue de la rencontre, le Cardinal Pietro Parolin a exprimé sa satisfaction de revenir au Burkina Faso, un an après son premier séjour à l’occasion de la célébration du 125ᵉ anniversaire de l’évangélisation dans le pays. « J’ai dit au Premier ministre que j’ai pu mieux connaître le pays grâce à ma visite. Et je pense que cette visite, même si elle est très courte, pourra m’aider davantage à comprendre la réalité du Burkina Faso et à encourager les efforts du gouvernement et de toute la population pour la paix, la justice sociale, le développement et la sécurité », a-t-il souligné. L’ordination épiscopale de Monseigneur Relwendé Kisito Ouédraogo est prévue, ce samedi 7 mars 2026, au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Il a été nommé le 28 janvier 2026, par le pape Léon XIV comme Nonce apostolique auprès de la République du Congo.

DCRP/Primature